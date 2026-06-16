Envían 103.000 barriles de combustibles desde Cartagena a Tumaco para reforzar el abastecimiento en Nariño

Un total de 103.000 barriles de combustibles partieron desde la Refinería de Cartagena con destino al Puerto de Tumaco, en Nariño, como parte de la estrategia del Gobierno nacional para garantizar el abastecimiento de combustibles en el suroccidente colombiano y fortalecer la seguridad del suministro en esa región.

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La carga está compuesta en un 55 % por gasolina y un 45 % por diésel. Según el Ministerio de Minas y Energía, el envío permitirá reforzar el suministro para los usuarios, el sector transporte y las actividades productivas del departamento, con el propósito de contribuir a la continuidad del abastecimiento energético y al desarrollo económico regional.

La operación también representa un avance para la infraestructura portuaria y logística del Pacífico colombiano. De acuerdo con la cartera, el Puerto de Tumaco recibirá la mayor carga transportada hasta ahora por el buque Willard, hecho que pone a prueba la capacidad del terminal para atender operaciones de gran escala y consolida su papel en la recepción, almacenamiento y distribución de combustibles.

103.000 barriles de combustibles parten hacia Tumaco para fortalecer el abastecimiento de Nariño. Foto: Suministrada / API

En el marco de la operación, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía confirmó las capacidades técnicas y operativas del puerto para recibir embarcaciones de gran tamaño, lo que amplía las alternativas de abastecimiento y busca fortalecer la seguridad energética regional.

“Con esta operación seguimos fortaleciendo el abastecimiento de combustibles en Nariño y consolidando nuevas alternativas logísticas para llevar energía a los territorios. La llegada de esta carga a Tumaco demuestra la capacidad del país para responder a las necesidades de las regiones y avanzar hacia un sistema de suministro más confiable, eficiente y seguro”, señaló Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.

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La movilización de los combustibles es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, Ecopetrol y los agentes mayoristas Primax, Petrodecol y Kamca. La estrategia contempla consolidar una cadena permanente de suministro hacia Nariño, con una proyección cercana a los 150.000 barriles mensuales.