Valle del Cauca, a través de Infivalle, propone al Gobierno nacional habilitar créditos exprés para territorios afectados por el terremoto

El Valle del Cauca solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público habilitar mecanismos transitorios de liquidez para departamentos, distritos, municipios y entidades descentralizadas afectados por la situación de desastre declarada mediante el Decreto 1171 del 11 de agosto de 2026, tras el terremoto del 10 de agosto.

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La propuesta fue radicada por el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (Infivalle) y plantea permitir créditos de tesorería “express” para atender la emergencia, rehabilitar las zonas afectadas.

“Debido a que departamentos y municipios se encuentran en el tramo final de la vigencia fiscal, los instrumentos ordinarios de crédito resultan insuficientes para cubrir las necesidades urgentes de los territorios, lo que dificultaría aún más la reconstrucción de las ciudades y de las decenas de municipios afectados por el terremoto”, explicó Giovanny Ramírez Cabrera, gerente de Infivalle.

El instituto tomó como referencia el Decreto Legislativo 678 del 20 de mayo de 2020, expedido durante la emergencia por el covid-19. Esa norma permitió a las entidades territoriales contratar créditos de tesorería para atender insuficiencias temporales de caja, con un límite del 15 % de los ingresos corrientes y la obligación de pagar el crédito antes del 31 de diciembre de la vigencia fiscal siguiente. La medida fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-448 de 2020.

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Con base en ese antecedente, Infivalle pidió evaluar una disposición transitoria que flexibilice en 2026 la contratación de estos créditos para las entidades comprendidas. Los recursos se destinarían a gastos de funcionamiento asociados con la atención de la emergencia, inversiones de respuesta, continuidad y pago de servicios públicos, rehabilitación y acciones de recuperación.

La propuesta contempla que el capital, los intereses y demás costos financieros puedan pagarse hasta el 31 de diciembre de 2027. Plantea mantener el límite del 15 % de los ingresos corrientes y prohibir el uso de estos créditos para financiar adiciones presupuestales.

Ramírez señaló que Infivalle está dispuesto a participar en los espacios técnicos que determine el Ministerio de Hacienda para estructurar medidas de acceso a liquidez.

La iniciativa fue comunicada al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Intermediarios Financieros Uno de la Superintendencia Financiera de Colombia, para facilitar la articulación institucional.