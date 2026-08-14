Registraduría Nacional activa servicios móviles de identificación en zonas del desastre para apoyar a los afectados por el terremoto

Tras el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado lunes 10 de agosto a las 7:34 a. m. en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil activó un plan de acción para facilitar el acceso a los servicios de identificación y registro civil de las personas afectadas por la emergencia, especialmente aquellas que perdieron sus documentos o se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Las medidas se implementan en Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío, departamentos que enfrentan las mayores consecuencias de la emergencia.

Como parte del despliegue institucional, la Unidad de Atención a Personas en Condición de Vulnerabilidad (UDAPV) trasladó una unidad móvil a Risaralda, la cual se encuentra ubicada frente al Hospital San Jorge de Pereira.

En el Valle del Cauca fueron instaladas cuatro estaciones móviles de servicio con antenas satelitales en Sevilla, Roldanillo, El Cairo y El Águila. Además, en Cali están previstas jornadas de trámites de identificación para el jueves 20 y el viernes 21 de agosto en los albergues establecidos por las autoridades locales.

El terremoto en el Valle del Cauca dejó afectaciones en el municipio de Roldanillo. Foto: Raúl Palacios

En el departamento del Chocó también se realizarán jornadas de identificación. Los días jueves 20 y viernes 21 de agosto, Quibdó contará con estaciones móviles de servicio. La Registraduría contempla extender estas jornadas a los municipios de Alto Baudó, Nóvita, Medio Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Istmina, Condoto, Medio San Juan y Tadó.

En Caldas y Quindío, los trámites se adelantan bajo la modalidad de exoneración por condición de víctima de catástrofe. Esta medida permite garantizar el acceso gratuito a los servicios de registro civil e identificación para las personas afectadas.

De acuerdo con las medidas adoptadas por la entidad, los ciudadanos directamente afectados por la emergencia podrán realizar estos trámites sin costo, con el propósito de eliminar barreras administrativas y facilitar el ejercicio de su derecho a la identificación.

Impresionantes imágenes de la Universidad del Quindío durante el terremoto del 10 de agosto en Colombia

Medida para inscribir las defunciones

La Registraduría también estableció una medida excepcional y transitoria relacionada con la inscripción de las defunciones ocurridas entre el 7 y el 21 de agosto de 2026 en Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío.

Según la disposición, aquellas defunciones que, debido a las condiciones generadas por la emergencia, no puedan ser inscritas dentro del plazo legal de dos días contados desde el momento del hecho, no serán consideradas extemporáneas. Además, para realizar la correspondiente inscripción en el registro civil, no será obligatorio presentar la orden del inspector de Policía.

La medida busca reducir las dificultades administrativas que puedan surgir durante la emergencia y facilitar la inscripción de los hechos relacionados con el estado civil de las personas fallecidas.

Con este despliegue, la Registraduría facilita que las personas, familias y comunidades damnificadas puedan volver a tener sus documentos y registros de identificación, elementos necesarios para avanzar en el proceso de recuperación tras la emergencia en los territorios afectados.