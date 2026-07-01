La Travesía Kogui suma respaldo empresarial con iniciativas para las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta

La Travesía Kogui, una ruta de montaña de 61 kilómetros que atraviesa la Sierra Nevada de Santa Marta, contó por tercer año consecutivo con el respaldo de Baker Tilly Colombia. En su edición de 2026, el evento reunió a más de 400 participantes provenientes de diferentes regiones del país y del exterior.

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Además de la competencia deportiva, la iniciativa busca generar beneficios para las comunidades del territorio. La llegada de visitantes durante la travesía dinamiza la actividad de hoteles, restaurantes, transportadores, tiendas y otros emprendimientos locales, lo que representa una fuente de ingresos para la población y fortalece el turismo de naturaleza.

Como parte de su participación en el evento, Baker Tilly Colombia realizó un aporte para la construcción de un puente rural que mejora la movilidad de habitantes, campesinos y transportadores que utilizan esta vía para desplazarse, comercializar sus productos y acceder a servicios básicos.

Respaldo empresarial a la Travesía Kogui impulsa proyectos en la Sierra Nevada de Santa Marta Foto: Suministrada / API

Según la información entregada por la firma, esta intervención busca facilitar la conectividad en la zona y contribuir al desarrollo de las comunidades vinculadas a la Sierra Nevada.

La iniciativa ha sido impulsada por Ignacio Guatibonza Guerra, socio de Aseguramiento de Baker Tilly Colombia, quien señaló que las empresas pueden aportar al desarrollo de los territorios mediante acciones sostenidas.

“En Baker Tilly Colombia creemos que las empresas no solo se miden por sus resultados financieros, sino por el impacto que generan en las comunidades donde operan. La Sierra Nevada nos enseñó que la responsabilidad social más genuina se construye con presencia”, afirmó Guatibonza.

Ignacio Guatibonza Guerra, socio de Aseguramiento de Baker Tilly Colombia Foto: Suministrada / API

De acuerdo con la empresa, el acompañamiento a la Travesía Kogui hace parte de una estrategia orientada a participar en proyectos con impacto económico, social y ambiental. Tras tres años consecutivos de apoyo al evento, la firma señaló que busca fortalecer su vínculo con las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Respaldo empresarial a la Travesía Kogui impulsa proyectos en la Sierra Nevada de Santa Marta Foto: Suministrada / API