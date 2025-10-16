Suscribirse

Turismo

Así es Pueblo Bello, mágico destino enclavado en la Sierra Nevada de Santa Marta, que cautiva con sus paisajes y agradable clima

Este es un destino que permite conocer la cultura arhuaca, a solo una hora de Valledupar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
16 de octubre de 2025, 6:14 p. m.
Pueblos que enamoran
Pueblo Bello hace parte de la iniciativa "pueblos que enamoran" del Ministerio de Comercio y Fontur. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El Cesar es un destino ideal para quienes buscan explorar la esencia del Caribe colombiano, con una mezcla vibrante de cultura, naturaleza y tradiciones. Su capital, Valledupar, es conocida como la cuna del vallenato y es, sin duda, uno de los destinos para conocer.

Además, este departamento está rodeado de hermosos paisajes, como la Sierra Nevada de Santa Marta, que ofrece oportunidades para el desarrollo de actividades al aire libre como el ecoturismo y la observación de flora y fauna, así como el senderismo.

Contexto: ¿Aficionado al vallenato? Conozca la ruta de los juglares por La Guajira y Cesar

El Cesar cuenta con 25 municipios y uno de los que vale la pena conocer es Pueblo Bello, que hace parte de la iniciativa “Pueblos que enamoran”, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional del Turismo (Fontur).

Este proyecto tiene como propósito visibilizar los destinos que poseen características especiales y únicas, pero que no han sido protagonistas en la agenda turística nacional, apuntándole al fortalecimiento de este sector en las regiones, en la generación de empleo y preservación de la cultura y tradiciones locales.

Colprensa
En un viaje a Pueblo Bello se puede adentrar en el conocimiento de la cultura de la comunidad arhuaca. | Foto: Mauricio Alvarado / Colprensa

Este poblado se encuentra escondido al interior de la Sierra Nevada de Santa Marta y es la capital espiritual de los Arhuacos, según información de Fontur. Es un destino que les brinda la posibilidad a los viajeros de conocer un poco más acerca de la cultura ancestral de esta comunidad indígena y está ubicado a menos de una hora de la capital del departamento.

Se le conoce como ‘Jardín del Cesar’ y está a una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo una agradable temperatura promedio de 22 grados centígrados.

Contexto: ¿Cómo llegar al Mirador Santo Ecce Homo? Programe su visita a esta obra de amor y fe en Valledupar

Es considerado como la puerta de entrada al territorio indígena arhuaco, cuyos habitantes, en su mayoría, pertenecen a esta etnia. Allí los turistas encuentran un paraíso natural al que se le reconoce por la tranquilidad de sus tierras y sus bellos paisajes ideales para desconectarse del día a día y lograr un verdadero descanso.

Precisamente, gracias a sus características naturales, es un destino perfecto para el desarrollo de actividades como el senderismo en diferentes vías de la zona, así como para el ciclo montañismo y la visita a lugares indígenas y fincas cafeteras, pues es una zona en la que se cultiva este grano, con un alto nivel de calidad.

Cultivo de café
Las fincas cafeteras son uno de los atractivos en Pueblo Bello, Casar. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Así las cosas, recorrer lugares en donde se cultiva este producto es uno de los planes para hacer en este territorio. Es posible conocer de cerca el proceso artesanal del cultivo, recolección y preparación como se hace en esta región, mientras se disfruta de una taza de esta bebida recién preparada.

Allí también los viajeros pueden visitar el Jardín Botánico Buzintana, desarrollado por la comunidad arhuaca con sus propios saberes, y el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca.

Así mismo, en Pueblo Bello los turistas pueden encontrar artesanías locales como mochilas arhuacas y kankuamas, esteras y collares, además de las populares hamacas y artículos propios de la región.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nueva EPS se pronuncia tras orden de embargo; afiliados estarían afectados

2. Pareja de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, dejó contundente mensaje tras incómodo tema: “No se crean con el derecho”

3. Él es ‘Arepito’, el migrante colombiano que se hizo viral por su puesto de comidas callejeras en Canadá, esta es su historia

4. Ultimátum de Trump a Hamás: “No tendremos más opción que matarlos”

5. Desdicha para James Rodríguez tras estar con Colombia: su DT en León filtró qué le pasa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

pueblosturismoCesar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.