Gobierno Petro se va contra la Fiscalía por supuesta obstrucción y persecución a voceros de la “paz urbana” tras parranda vallenata

Las polémicas y controversias que han acompañado a los capos negociadores en la paz urbana de Medellín y Antioquia no han sido suficientes para que el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro frene ese espacio de negociación, el cual se ha desdibujado en medio de los escándalos protagonizados por quienes supuestamente buscan dejar las armas.

Ahora fue la Consejería Comisionada de Paz, liderada por Otty Patiño, la que publicó un duro mensaje contra la Fiscalía General de la Nación por supuestamente obstruir y perseguir a los voceros que participan en esas mesas de negociación en la capital antioqueña.

A través de un artículo de dos páginas publicado en su cuenta oficial de X, la Consejería de Paz precisó: “Entre las acciones hostiles se suman las de una Fiscalía que, en vez de apoyar, se sumó a la obstrucción a la ‘paz urbana’ con la expedición de resoluciones que no cumplen los requisitos, además de la persecución judicial en contra de voceros de las estructuras y sus familias”.

El pronunciamiento se conoció después de que la senadora Isabel Zuleta, una de las principales promotoras de esta iniciativa, asegurara que al ente investigador le faltó verificar la temporalidad del levantamiento de órdenes de captura, la territorialidad y la motivación de sus decisiones, lo que afectó el proceso de paz urbana con los capos de bandas en Medellín y Antioquia.

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Por eso, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz expresó: “Las dificultades constantes que buscan obstaculizar el funcionamiento de las conversaciones por parte de algunas instancias del INPEC; y como principal escollo para la irreversibilidad del proceso, la renuencia del Congreso de la República a darle curso a un proyecto de ley que genere herramientas jurídicas y justicia restaurativa para el tránsito al Estado social de derecho”.

Así fue como el Gobierno Petro anunció que reanuda la paz urbana con los capos de Medellín y el Valle de Aburrá, luego de que varios de ellos fueran sorprendidos participando en la escandalosa fiesta que se organizó al interior de la cárcel de Itagüí, hasta donde llegó el cantante vallenato Nelson Velásquez.

Pero, a pesar de todos esos escándalos, la Consejería Comisionada de Paz reiteró el compromiso de los voceros de las estructuras armadas organizadas de alto impacto y de la delegación del Gobierno para “persistir e insistir” en la paz con esas estructuras que han terminado en medio de cuestionamientos.