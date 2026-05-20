Suspenden provisionalmente la resolución que frenó órdenes de captura contra siete cabecillas en Medellín

Los magistrados de la Sección Primera del Consejo de Estado decidieron suspender provisionalmente la resolución expedida por la Fiscalía General de la Nación para levantar la orden de captura contra siete cabecillas de distintas estructuras criminales que delinquen en Medellín y el Valle de Aburrá, en Antioquia.

Aunque la resolución emitida por la Fiscalía levantaba las órdenes de detención contra 23 cabecillas en total, el ente investigador revocó parcialmente los beneficios judiciales de 16 personas que harían parte y liderarían dichas estructuras criminales que delinquen en la región.

¿Quiénes son los 23 cabecillas criminales de Medellín a los que les levantaron las órdenes de captura?

Por eso, la Sección Primera del Consejo de Estado resolvió ordenar la “medida cautelar de urgencia de suspensión provisional parcial” de la resolución que mantenía suspendidas las órdenes de captura contra los otros siete cabecillas que seguían recibiendo los beneficios de la Fiscalía.

¿A quiénes impacta esta decisión?

El primero de los criminales que se queda sin el levantamiento de su orden de captura es Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias el Montañero, líder de la banda El Mesa, quien tendría tentáculos criminales en Medellín, el Oriente y el norte de Antioquia, así como en Caquetá, Boyacá y Soacha.

El segundo en la lista a quien se le reactiva la orden de captura es Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo, quien fungía como segundo al mando de la banda criminal antioqueña Los Triana. Aunque Henao tendría actualmente cerca de 40 años, su carrera delictiva habría iniciado cuando era menor de edad.

Otro de los que queda con orden de captura vigente tras esta decisión del Consejo de Estado es Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente, máximo cabecilla de la banda criminal La Oficina, luego de llegar como reemplazo de alias Tom y Pichi, según informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El auto del alto tribunal también reactivó la orden de captura contra Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias el Abogado, quien sería un penalista dedicado a defender miembros de estructuras criminales como Los Pachelly y El Mesa, pero ahora es señalado de utilizar información reservada y de concierto para delinquir.

Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica, también deberá responder ante la justicia colombiana por su presunta administración de recursos ilícitos, gestión de alianzas entre distintas estructuras criminales y antecedentes relacionados con tráfico de drogas y articulación de rutas de narcotráfico, según investigaciones de la Fiscalía.

El fallo también afectó el beneficio judicial que recibió Andrés Dimaría Oliveros Correa, conocido como Mundo Malo, quien es señalado por su presunta participación en actividades de sicariato y cobros extorsivos.

Otro de los criminales que vuelve a tener vigente la orden de captura es Antonio Henao, alias Albero, vinculado con redes de microtráfico y control de rentas ilegales en sectores estratégicos. Ahora, las autoridades podrán volver a adelantar operativos contra estos cabecillas.