Estados Unidos entierra la cápsula del tiempo con estos objetos: permanecerá sellada durante 250 años

Cuando excaven el suelo de Filadelfia el 4 de julio de 2276, los estadounidenses desenterrarán un imponente cilindro metálico de más de 400 kilos, con cientos de objetos y documentos provenientes de todo el país, enterrados para conmemorar los 250 años de su nación.

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Firmemente sellada a principios de junio, la pesada cápsula de acero inoxidable será enterrada hoy sábado, 4 de julio, día del 250º aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense, cerca de donde fue firmada en 1776.

Fecha de reapertura: 4 de julio de 2276.

La cápsula del tiempo America250, que se muestra aquí en el taller donde fue creada en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) en Gaithersburg, Maryland. Foto: AP

Entre los objetos que contiene la cápsula del tiempo, procedentes de todo el país y sus territorios, se incluyen una tarjeta con la alineación de los Philadelphia Phillies y una carta del gobernador Josh Shapiro.

También contendrá un folleto de archivo sobre la historia de Pensilvania, una placa de acero inoxidable de Nueva Jersey y notas manuscritas de 12 residentes de Delaware sobre lo que significa para ellos el estado de Pensilvania.

No es el único regalo del pasado que el Estados Unidos de hoy reserva al futuro.

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Otra cápsula, destinada a abrirse con motivo del 500º aniversario, fue presentada hace unos días en Washington, en el Capitolio.

Su contenido no ha sido detallado, contrariamente a la que pronto será enterrada en Filadelfia, frente al “Independence Hall”.

🇺🇸 | Una cápsula del tiempo de 900 libras llena de objetos de los 50 estados ha sido sellada para el 250 aniversario de Estados Unidos. Será enterrada en Filadelfia el 4 de julio de 2026 y reabierta en 2276. pic.twitter.com/uDP6UIFk3s — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 4, 2026

Los 50 estados y cinco territorios estadounidenses, además de la capital, Washington, y varias instituciones deportivas y culturales, han contribuido para conformar “una recopilación representativa de Estados Unidos en su 250 aniversario”.

La cápsula incluye un dispositivo de almacenamiento de datos moleculares de la Biblioteca del Congreso, una bandera estadounidense conmemorativa de mano del Desfile de las Rosas de 2026 y un iPhone 17 Pro Max que representa la innovación tecnológica.

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Entre los objetos más destacados se encuentra un pequeño frasco metálico que contiene ADN sintético codificado con copias digitales de documentos históricos de la colección de la Biblioteca del Congreso.

Estos incluyen el borrador de la Declaración de Independencia de Thomas Jefferson, la letra manuscrita de Francis Scott Key para “The Star-Spangled Banner”.

America 250 time capsule lowered into Philadelphia ground — to be opened in 2276 pic.twitter.com/PQ3RwA1Nku — RT Intl (@RT_on_X) July 4, 2026

También se encuentra una grabación de audio de 1898 del himno interpretada por la banda de John Philip Sousa, una representación en 3D de la mano del presidente Abraham Lincoln y otros materiales excepcionales.

Wisconsin ha contribuido con una pluma marrón beige de “Old Abe”, un águila que participó en una treintena de batallas durante la Guerra de Secesión, mientras que Ohio aportó un trozo de tela de la máquina voladora de los hermanos Wright, pioneros de la aviación, que se remonta a 1903.

Maine ha elegido un hueso de ballena de una especie en peligro de extinción, la ballena franca.

Otros han preferido testimonios ultramodernos, como California, con la respuesta del agente de inteligencia artificial Claude a esta pregunta: “Escríbeme una predicción de cómo será California dentro de 250 años”.

Además de una gran cantidad de cartas y monedas, se han seleccionado un marcapáginas tejido por los wabanaki, tribu amerindia de la costa este; un diamante de Arkansas, una receta de “bizcochito”, galleta de anís y canela típica de Nuevo México o un pin conmemorativo del título de la NBA que lograron los Thunder de Oklahoma City en 2025.

El iPhone 17 pro max fue uno de los objetos enterrados. Foto: Getty Images

Algunos objetos se descartaron por cuestiones de conservación. Un balón de fútbol americano de cuero, por ejemplo.

Con información de AFP*