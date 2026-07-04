Canadá vs. Marruecos en VIVO: se define el primer clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026

Las selecciones de Marruecos y Canadá serán las encargadas este sábado de abrir la ronda de octavos de final del Mundial de 2026, un duelo en el NRG Stadium de Houston en el que los ‘Leones del Atlas’ parten como favoritos ante unos ‘Canucks’ que desean alargar su historia mundialista.

Marruecos quiere confirmarse por segundo Mundial como la mejor apuesta del fútbol africano para optar a un histórico título después de sus inesperadas semifinales hace cuatro años en Catar. De momento, repite entre las 16 mejores por tercera vez en su historia y ahora quiere estar entre las ocho candidatas finales, algo que sólo logró en 2022, aunque enfrente tendrá a una coanfitriona, en teoría inferior, pero con la ilusión por las nubes tras clasificarse por primera vez a los cruces y superar el primero.

Tanto el combinado norteafricano como el norteamericano se metieron en estos octavos con suspenso, mayor si cabe para el primero, que necesitó de otra memorable actuación de su guardameta Yassine Bono en una tanda de penaltis para tumbar a los Países Bajos que tuvo el billete en su mano hasta el minuto 91. Y en esa franja de tiempo, cuando se atisbaba una prórroga, Canadá selló su pase con un tanto de Stephen Eustáquio para dejar fuera a Sudáfrica y convertirse en el primer equipo en octavos.

Siga minuto a minuto las principales incidencias del juego de octavos de final entre Canadá y Marruecos: