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Volodímir Zelenski envió mensaje a Abelardo De La Espriella tras su triunfo en las elecciones

El presidente ucraniano manifestó su interés de incrementar la cooperación con Colombia.

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Redacción Semana
26 de junio de 2026 a las 6:24 a. m.
Volodímir Zelenski felicitó a Abelardo De La Espriella por su victoria en las elecciones.
Volodímir Zelenski felicitó a Abelardo De La Espriella por su victoria en las elecciones. Foto: Getty Images / SEMANA

Siguen los saludos internacionales a Abelardo De La Espriella. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, felicitó al mandatario electo por su triunfo en la segunda vuelta y le deseó éxito en su administración.

“Ucrania siempre está abierta a una colaboración mutuamente beneficiosa y dispuesta a cooperar en todos los ámbitos para fortalecer la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico. Contamos con una sólida cooperación con Colombia para que nuestras naciones se fortalezcan aún más”, le dijo Zelenski a De La Espriella.

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El presidente ucraniano subrayó que la nación colombiana “ama la libertad” y resaltó la importancia de incrementar la cooperación entre ambos países. Esa relación bilateral no fue una de las prioridades en la agenda internacional para el jefe de Estado saliente, Gustavo Petro.

De La Espriella le dijo a Zelenski que “Colombia valora la amistad con Ucrania y está abierta a fortalecer la cooperación bilateral en beneficio de nuestros países. Como presidente electo de todos los colombianos, deseo éxito y prosperidad para el pueblo ucraniano”.