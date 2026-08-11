Clic, único operador en el Aeropuerto La Nubia de Manizales, hizo anuncio para más conectividad en zona del terremoto

Múltiples estrategias se están implementando en medio de la complejidad de la situación desatada en Colombia debido al terremoto ocurrido el 10 de agosto, que afectó a varias zonas del país, pero con más fuerza a algunas de Chocó, Valle y el Eje Cafetero.

En esa zona que antaño fue el punto clave del desarrollo agrícola a través de los cultivos de café, hay una infraestructura aeroportuaria, como la del Aeropuerto La Nubia, en Manizales, que habitualmente presenta dificultades para garantizar el acceso a los territorios aledaños, debido a la ubicación geográfica: zona montañosa, pista corta y restricciones climáticas severas.

En ese contexto la aerolínea Clic, pensando en las afectaciones y necesidades de movilidad generadas por el terremoto, anunció que fortalecerá de manera especial la conectividad con Manizales durante este martes 11 de agosto, para lo cual, amplía su operación para ofrecer más alternativas de viaje desde Bogotá y habilitando conexión directa desde Medellín (Aeropuerto Olaya Herrera).

Aeropuerto La Nubia en la ciudad de Manizales, en Caldas. Foto: Aeropuerto La Nubia

Horarios rutas habilitadas

Bogotá–Manizales: eran tres vuelos, pero sumará dos frecuencias adicionales, alcanzando cinco vuelos diarios por sentido.

Se incorporarán dos vuelos diarios desde Medellín

Horarios Bogotá–Manizales

9:00 a.m. | 9:55 a.m. | 12:40 p.m. | 1:10 p.m. | 3:30 p.m.

Manizales-Bogotá

10:35 a. m. | 11:25 a. m. | 2:15 p. m. | 2:40 p. m. | 5:05 p. m

Medellín (Olaya Herrera)-Manizales

8:30 a.m. | 3:10 p.m.

Manizales → Medellín

9:25 a.m. | 4:05 p.m.

Según Clic, la operación especial estará disponible el miércoles 12 de agosto de un vuelo adicional en la ruta Bogotá – Manizales, con el propósito de facilitar los desplazamientos de quienes necesitan movilizarse hacia y desde Manizales tras las consecuencias del terremoto.