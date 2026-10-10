Álvaro Uribe se pronuncia por presuntos nexos entre el régimen de Nicolás Maduro y las Farc: “Seguimos en la lucha”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció este sábado, 10 de octubre, sobre las nuevas acusaciones que se presentaron ante un jurado federal de Estados Unidos que ponen bajo la lupa los presuntos vínculos entre altos funcionarios venezolanos en el régimen de Nicolás Maduro y organizaciones armadas y narcotraficantes con presencia en Colombia.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentarían nuevos cargos judiciales en Estados Unidos

Este semana se conoció una nueva acusación formal ampliada emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la cual expone cargos penales graves contra Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores.

Allí se expone que durante la presidencia de Nicolás Maduro, el narcotráfico operó bajo el amparo estatal como una herramienta deliberada para financiar a grupos terroristas, con el objetivo de causar perjuicios tanto a Colombia como a los Estados Unidos.

Además se acusa textualmente a Maduro y a Cilia Flores de asistir a una reunión con los líderes de las Farc, poco después del fallecimiento de Hugo Chávez en 2013. Allí se identifica la presunta presencia de Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

Tras estas revelaciones, el expresidente se pronunció a través de sus redes sociales, donde se refirió a lo alcanzado por la justicia norteamericana y la “impunidad” que han recibido los miembros de la extinta guerrilla y aseguró que “seguimos en la lucha”.

“20 años después una justicia extranjera, la de USA, da la razón a nuestra lucha, pero en paralelo con la impunidad a Farc nuestros compañeros, quienes cumplían con el deber de enfrentar al terrorismo Castro Chavista, han sufrido y siguen sufriendo, por ejemplo, María del Pilar y Andrés Peñate”, escribió el ex jefe de Estado.