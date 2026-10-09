Los detenidos que hacen sumas y restas tras la libertad de Iván Name y Andrés Calle

Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota por orden del presidente Abelardo De La Espriella, quien no quiere beneficios para ningún capturado por corrupción. Aunque se tomaron las precauciones para ubicarlos en un patio distinto al de Iván Name y Andrés Calle, a quienes López y Pinilla denunciaron, este viernes la Corte Suprema de Justicia, por vencimiento de términos, ordenó la libertad inmediata para los dos excongresistas, procesados por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Saqueo a la UNGRD: defensa de Olmedo López hizo petición tras el traslado de su cliente a La Picota

Name y Calle son señalados de haber recibido 3.000 millones de pesos y 1.000 millones de pesos, respectivamente, para apoyar las reformas de Petro. Habrá que ver cuánto duran detenidos López y Pinilla. La defensa de Wadith Manzur también solicitaría su libertad por vencimiento de términos.