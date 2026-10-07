Saqueo a la UNGRD: defensa de Olmedo López hizo petición tras el traslado de su cliente a La Picota

En las últimas horas, Sneyder Pinilla y Olmedo López, testigos detrás del saqueo a la UNGRD, fueron trasladados a la cárcel La Picota, tal como lo ordenó el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Abelardo De La Espriella reveló el video del traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a La Picota: “Aquí no hay coronas”

Tras lo anterior, José Luis Moreno Caballero, abogado de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, solicitó al juez 35 de control de garantías de Bogotá que se programe una audiencia preliminar donde se pueda revisar la medida de aseguramiento que había dictado ese despacho en una guarnición militar, para su cliente.

“Asunto: restablecimiento y garantía del lugar de reclusión fijado por este Despacho y suspensión inmediata del traslado dispuesto por la Resolución Inpec 008041 del 6 de octubre de 2026. José Luis Moreno Cabalero, identificado como aparece al pie de mi firma, defensor de confianza de Olmedo De Jesús López Martínez, reconocido en la actuación, acudo respetuosamente ante su Despacho para solicitar, con carácter URGENTE, el decreto de una medida provisional y la programación inmediata de audiencia preliminar”, se indicó en la petición del jurista al juez 35 de control de garantías.

Tras el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a La Picota, este martes, 6 de octubre, el presidente Abelardo De La Espriella recalcó que “aquí no hay coronas”. El jefe de Estado también recalcó que fue él, quien dio la orden.

“¡Se acabó la guachafita y se acabaron los privilegios! Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota. Estamos hablando de plata que era para llevar agua donde no había una gota, alimentar niños, ayudar a familias que lo habían perdido todo y atender emergencias. Los involucrados en ese escándalo hoy responden ante la justicia y no van a tener privilegios mientras enfrentan sus procesos", dijo el presidente De La Espriella en X.

El mandatario de Colombia, quien también reveló el video de dichos traslados a La Picota, también fue enfático en decir que durante su Gobierno no habrá cárceles VIP.

¡SE ACABÓ LA GUACHAFITA Y SE ACABARON LOS PRIVILEGIOS! Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota. Estamos hablando de plata que era para llevar agua donde no había una gota, alimentar niños, ayudar a familias que lo habían perdido todo y atender emergencias. Los involucrados en ese escándalo hoy responden ante la justicia y no van a tener privilegios mientras enfrentan sus procesos. Que quede claro: en mi Gobierno no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios. No importa cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien. Aquí nadie tiene corona y nadie está por encima de la ley. La plata pública es sagrada. Quien la toque tendrá que responder ante la justicia. Y quien esté privado de la libertad estará donde legalmente corresponda. Aquí no hay intocables. Aquí no hay coronas. Aquí la ley se cumple. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 6, 2026

“Que quede claro: en mi Gobierno no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios. No importa cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien. Aquí nadie tiene corona y nadie está por encima de la ley. La plata pública es sagrada. Quien la toque tendrá que responder ante la justicia. Y quien esté privado de la libertad estará donde legalmente corresponda. Aquí no hay intocables. Aquí no hay coronas. Aquí la ley se cumple”, concluyó De La Espriella.