Los pasajeros de Copa Airlines que tengan viajes programados en los próximos días podrían enfrentar demoras, cancelaciones o cambios en sus itinerarios.

Ante esta situación, la compañía amplió las opciones para los viajeros afectados, que podrán cambiar sus vuelos sin cargos adicionales, conservar el valor de sus tiquetes o solicitar un reembolso, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

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¿Quiénes pueden cambiar sus vuelos con Copa Airlines?

Copa Airlines informó que continúa restableciendo sus operaciones tras las interrupciones registradas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá.

Aunque avanza el proceso, todavía podrían presentarse demoras, cancelaciones y ajustes en algunos itinerarios.

La compañía lamentó las molestias ocasionadas y reconoció el impacto que esta situación ha tenido en los viajeros.

Por esa razón, anunció una ampliación de sus medidas de flexibilidad para quienes tengan vuelos afectados.

De acuerdo con el comunicado oficial, las condiciones aplican a los boletos emitidos hasta el 9 de octubre de 2026, siempre que correspondan a viajes afectados entre el 9 y el 14 de octubre de 2026, en cualquier ruta operada por Copa Airlines.

Uno de los beneficios anunciados es la posibilidad de cambiar el vuelo sin pagar cargos por modificación ni diferencias tarifarias.

Para acceder a esta opción, el nuevo viaje deberá realizarse a más tardar el 31 de octubre de 2026.

Esto significa que los pasajeros que cumplan con los requisitos podrán reorganizar sus planes de viaje sin asumir esos costos adicionales, dentro de las fechas establecidas por la aerolínea.

Comunicado oficial Copa Airlines Foto: Comunicado oficial Copa Airlines

También puede conservar el valor del tiquete o pedir un reembolso

Quienes prefieran no viajar también tienen alternativas.

Copa Airlines indicó que los pasajeros podrán conservar el valor de su boleto para utilizarlo posteriormente, sin cargos por cambio durante la vigencia del tiquete.

La compañía también permitirá solicitar reembolsos por boletos que no hayan sido utilizados o por la parte del trayecto que quedó pendiente de realizar.

Esta posibilidad incluye tiquetes adquiridos con tarifas no reembolsables.

Estas opciones están dirigidas a los pasajeros afectados por las interrupciones y deben revisarse de acuerdo con las condiciones comunicadas por la aerolínea.

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¿Qué deben hacer los pasajeros antes de ir al aeropuerto?

Copa Airlines recomendó a las personas que todavía no han comenzado su viaje verificar el estado de su vuelo antes de salir hacia el aeropuerto.

La consulta puede hacerse en la página oficial de la compañía, copa.com, o a través de su aplicación móvil.

Posibles cambios y demoras en los itinerarios a Panamá Foto: Getty Images

La recomendación es especialmente importante porque, pese al restablecimiento progresivo de las operaciones, todavía podrían registrarse nuevas demoras o modificaciones en los itinerarios.

Por eso, si tiene un vuelo programado con Copa Airlines, revise primero si mantiene el horario previsto.

Si su viaje está entre los afectados, consulte las opciones de cambio, crédito o reembolso anunciadas por la compañía para saber cuál se ajusta a su situación.