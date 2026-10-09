El Canal de Panamá y la Aeronáutica Civil emiten comunicado tras fuerte terremoto registrado este viernes

El Canal de Panamá anunció este viernes, 9 de octubre, que sus operaciones continúan con “normalidad” tras el terremoto de 7,7 grados que sacudió al país, según un comunicado de la administración de la estratégica vía interoceánica.

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El sismo se registró a las 12:56 p. m., hora local, con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en el centro-sur del país, donde algunos edificios colapsaron o se agrietaron, aunque no se reportan víctimas.

Las operaciones del Canal “continúan con normalidad”, aunque se activaron “los protocolos de emergencia” y se inspeccionan las instalaciones “para identificar posibles afectaciones”, subrayó la nota de la Administración del Canal de Panamá (ACP).

El terremoto registrado en Panamá provocó daños en varias estructuras y llevó a la suspensión temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, mientras el Canal de Panamá mantiene sus operaciones con normalidad y adelanta inspecciones para descartar afectaciones. Foto: Montaje El País

El movimiento telúrico se sintió con intensidad en Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios atemorizadas, constató la AFP.

La ruta marítima atraviesa 80 km desde Ciudad de Panamá, en el Pacífico, hasta la provincia de Colón, en el Caribe. La zona del epicentro está a unos 300 km al oeste de la capital por carretera.

Por el Canal, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, pasa el 5 % del comercio marítimo internacional.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, un importante centro de conexión aérea de América Latina, cerró temporalmente.

https://t.co/RnFJk5TX3o — Aeropuerto Internacional de Tocumen (@tocumenaero) October 9, 2026

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá informó que, debido al movimiento sísmico registrado en el país y a sus réplicas posteriores, se han realizado desvíos preventivos de vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Tocumen hacia aeropuertos alternos, como medida de seguridad operacional.

Entre los vuelos afectados de Copa Airlines se encuentran CM284, CM178, CM357, CM362, CM236, CM453, CM6492 y CM416, que fueron dirigidos a Cartagena y Barranquilla, en Colombia.

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Asimismo, los vuelos CM687 y CM335 también se desviaron a aeropuertos alternos. El vuelo CM123 se dirige a El Coco, mientras que el CM324 continúa hacia su destino.

La AAC señaló que los servicios en los aeropuertos bajo su administración se restablecerán de manera gradual.

Paralelamente, el personal del Servicio de Extinción de Incendios (SEI) realiza inspecciones de las instalaciones aeroportuarias, incluidas las pistas y las terminales aéreas, para comprobar que las condiciones sean seguras antes de reanudar las operaciones.

Terremoto en Panamá. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: API

Debido a las réplicas sísmicas, estas verificaciones deberán repetirse de forma preventiva para garantizar la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones y el personal aeroportuario.