Abelardo De La Espriella se pronunció tras terremoto que golpeó a Panamá y se sintió en Colombia: “Cuenten con el respaldo”

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció tras el fuerte terremoto que sacudió a Panamá y que se sintió en varias ciudades de Colombia en la tarde de este viernes, 9 de octubre.

Terremoto de magnitud superior a 8 sacudió Panamá y se sintió en Colombia: SGC entregó detalles

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado colombiano afirmó que desde su Gobierno se apoyará al máximo a los panameños.

“Expreso toda mi solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo”, comentó.

En el mensaje, el mandatario recordó que los dos países siempre han tenido una buena relación y se han ayudado mutuamente. “Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad”, dijo.

“Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles”, agregó.

El presidente De La Espriella añadió en su mensaje: “¡Panamá no está sola! Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria”.

Por último, le envió un “abrazo fraterno a todo el pueblo” panameño que resultó afectado por este movimiento telúrico.

Los impactantes vídeos del terremoto de 8,0 que sacudió Panamá: miles de personas evacuaron en segundos

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el terremoto tuvo una magnitud de 8 grados y su epicentro fue en Pitaloza Arriba.

Este sismo se alcanzó a sentir en varias ciudades de Colombia como Cartagena, Medellín, Bogotá, Pereira, Armenia, Sabaneta, entre otras. Por el momento, no se tiene reporte de alguna afectación.

El SGC confirmó que se han presentado dos réplicas en Panamá: la primera fue de 5.8 grados con epicentro en El Cacao y la segunda de 5 grados con epicentro en Los Asientos.

Terremoto en Panamá. Foto: Captura de pantalla de X

A través de redes sociales se han conocido algunos videos e imágenes que muestran edificios gravemente afectados por dentro y por fuera.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si el potente fenómeno natural dejó heridos o muertos. Las autoridades panameñas ya están realizando un barrido por las zonas para verificar cómo está la situación.

Además, se descartó la amenaza de tsunami para el Pacífico colombiano.