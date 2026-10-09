Un fuerte terremoto registrado este viernes, 9 de octubre, en Panamá generó preocupación en varios países de la región, entre ellos Colombia, donde las autoridades activaron el seguimiento de la emergencia y entregaron información sobre las condiciones de seguridad en la costa Pacífica.

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De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 8.0 y se localizó 58 kilómetros al suroeste de Santiago, Panamá.

Tras el terremoto, la entidad informó que, según la Dirección General Marítima (Dimar), no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana, por lo que emitió un mensaje de tranquilidad a las comunidades de esta región del país.

Cancillería activa canales de emergencia para colombianos en Panamá

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno panameño. Anunció la habilitación de mecanismos de asistencia consular para los colombianos que se encuentran en ese territorio.

La Cancillería confirmó que, hasta el momento, no se han reportado ciudadanos colombianos afectados por la emergencia. Sin embargo, mantiene disponibles los siguientes canales de atención:

WhatsApp de emergencias: +50762013244.

+50762013244. Correo electrónico: cpanama@cancilleria.gov.co.

La entidad hizo un llamado a los connacionales para que sigan las instrucciones de las autoridades locales y consulten permanentemente los canales oficiales de información ante cualquier novedad relacionada con el terremoto.

Asimismo, reiteró que la protección y la asistencia de los colombianos en el exterior constituyen una prioridad, especialmente frente a emergencias de esta naturaleza.

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Colombia descarta amenaza de tsunami y mantiene seguimiento

Mientras Panamá continúa evaluando las consecuencias del terremoto, las autoridades colombianas mantienen la vigilancia sobre cualquier eventualidad que pueda afectar el territorio nacional.

La UNGRD, con información de la Dimar, descartó una amenaza de tsunami para el litoral Pacífico colombiano, mientras que el Servicio Geológico Colombiano compartió los reportes oficiales sobre el evento.

Por su parte, el Gobierno nacional manifestó su disposición de apoyar a Panamá en las labores de respuesta a la emergencia, teniendo en cuenta las necesidades que puedan identificarse y las capacidades institucionales disponibles.