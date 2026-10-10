María Fernanda Cabal reacciona a revelación de los supuestos vínculos entre Timochenko y Nicolás Maduro

La exsenadora María Fernanda Cabal reaccionó a la revelación que se hizo desde Estados Unidos sobre una supuesta reunión entre Nicolás Maduro y dirigentes de la extinta guerrilla de las Farc, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko.

El encuentro supuestamente se realizó en marzo de 2013 y tenía el propósito de discutir sobre un dinero que Maduro presuntamente les debía a esta organización como consecuencia de una alianza relacionada con el tráfico de drogas.

Cabal se pronunció a través de su cuenta de X y arremetió duramente en contra del hoy firmante del acuerdo de paz. “Terroristas, asesinos, delincuentes. Entre ellos se entienden”, dijo.

“Maduro les pagaba a las Farc con petróleo y explosivos del narcotráfico para seguir matando colombianos. Y aquí tenían impunidad, perdón y curul. Eso es complicidad”, agregó.

La exmilitante del Centro Democrático dejó en claro que ella siempre denunció este vínculo que supuestamente se tenía.

“Hoy el Tribunal Federal de Nueva York nos recuerda que deben estar presos, no riéndose de los colombianos”, finalizó.