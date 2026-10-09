Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y Nicolás Maduro, una relación que le interesa a la justicia de Estados Unidos. ¿Hablará el exjefe de las Farc?

Rodrigo Londoño, Timochenko, quien fue el máximo jefe de las Farc, tendrá que tomar la decisión de si habla de su estrecha alianza con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Ya la Justicia de Estados Unidos destapó las cartas: Maduro fue señalado por sus vínculos con organizaciones terroristas, como las antiguas Farc, el ELN, el Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa.

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Se habla de reuniones de Maduro con Timochenko, Luciano Marín (alias Iván Márquez) y Jesús Santrich, en las que se determinó pagar una deuda que tenía Maduro con la cúpula de las Farc a través de minas y armas que les habría facilitado, además de permitirles utilizar rutas para el narcotráfico, lo cual está documentado por lo menos hasta 2015. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. No hay que olvidar que Timochenko está pedido en extradición, un proceso por ahora en pausa tras el acuerdo de paz.