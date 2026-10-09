¿Timochenko podría ser expulsado de la JEP? Expertos advierten consecuencias al exjefe de las Farc

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y exjefe de las Farc, según la justicia de los Estados Unidos, se reunió en 2013, en medio de las negociaciones de paz, con Nicolás Maduro. El tema de la reunión, según un fiscal norteamericano, fueron acuerdos criminales.

Magistrado de la JEP reconoció que Timochenko “limpió el cementerio” de Pitalito, Huila, y arregló “matas de bambú” como parte de su sanción

En una nueva acusación contra Nicolás Maduro, el fiscal a cargo advirtió de hechos de tortura, secuestro, tráfico de armas y estupefacientes. Un capítulo en particular incluyó a los cabecillas de la extinta guerrilla de las Farc, entre ellos Rodrigo Londoño. Según la acusación, el acuerdo criminal entre Maduro y Timochenko incluyó un negocio de armas por droga.

Un experto penalista explicó las consecuencias legales que enfrentaría el exjefe de las Farc a la luz de una nueva evidencia, al parecer, no contada en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Julián Quintana, exdirector del CTI, advierte que la JEP debe revisar la situación de Timochenko e investigar por qué no contó esa parte de la “verdad”.

“Se supone que en ese acuerdo Timochenko tenía que contar toda la verdad, 100 %. Aquí lo que vemos son hechos nuevos, de los que nos estamos enterando. Timochenko no contó en esa jurisdicción que se había reunido con Maduro, con el gobierno venezolano, para concertar tráfico de estupefacientes, armas y secuestros”, señaló el abogado.

Para el experto es claro que los Estados Unidos, luego de revisar la información y dejarla a consideración de las autoridades, podría considerar una solicitud de extradición contra Timochenko; sin embargo, como están las cosas, el exjefe de las Farc está protegido con la garantía de no extradición por cuenta de la firma del Acuerdo de Paz.

“Tendría la garantía de no extradición producto de ese acto legislativo de la reforma constitucional y le dio esa potestad a la JEP de no extraditar a los firmantes de la paz; sin embargo, si aparecen hechos posteriores al año 2016 de narcotráfico, de tráfico de armas, lavado de activos, se podría ir en contravía de esa garantía de no extradición, eventualmente”, dijo Quintana.

El problema para Timochenko, según Quintana, es que, de revisar la situación en la JEP y de confirmarse que no contó esos capítulos de acuerdos criminales con Nicolás Maduro, la jurisdicción debería expulsarlo. De esa forma, quedaría expuesto a una solicitud de extradición.

Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, en el cementerio de Pitalito, Huila. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

“Los Estados Unidos son un país autónomo y la justicia puede estar por encima incluso de las pretensiones de Colombia frente al cumplimiento del Acuerdo de Paz; podría pedir la extradición. El dilema está en si se extradita o no a Timochenko. Aquí vuelve el tema del actual legislativo y del acuerdo que tiene una garantía de no extradición”, señaló el abogado.

La situación, de acuerdo con el criterio del experto, debe ser objeto de revisión por parte de la JEP; sin embargo, esa jurisdicción enfrenta señalamientos de ser en extremo complaciente con los cabecillas de las Farc. Hay muy pocas posibilidades de que revise el eventual incumplimiento de Timochenko de cara a la verdad.