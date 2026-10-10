A dos meses del terremoto en Colombia, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente al Estado

El terremoto del 10 de agosto sacudió el occidente de Colombia y dejó un saldo de 335 personas fallecidas, cientos de heridos y miles de familias que perdieron sus viviendas y medios de vida. La emergencia afectó a 500 municipios de 16 departamentos y también ocasionó daños en la infraestructura.

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Según la Defensoría del Pueblo, el desastre agravó las desigualdades que ya enfrentaban algunas comunidades, tanto rurales como urbanas. La entidad expresó su solidaridad con las víctimas y destacó su capacidad de resistencia frente a la adversidad. Además, reiteró su acompañamiento a las autoridades para afrontar los desafíos que persisten en la recuperación de las zonas afectadas.

En marzo pasado, la entidad convocó a los entonces candidatos presidenciales a incorporar en sus campañas las “Decisiones impostergables en Derechos Humanos”, entre ellas, fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la respuesta al cambio climático. Según la institución, este terremoto evidenció las necesidades que enfrenta Colombia para prevenir y atender emergencias previsibles.

La entidad expresó su solidaridad con las víctimas y destacó su capacidad de resistencia frente a la adversidad. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Un llamado a avanzar en tres asuntos prioritarios

La Defensoría del Pueblo pide “garantizar una atención integral” a las víctimas del terremoto del 10 de agosto, mediante la reapertura del registro de afectados y la ampliación de la asistencia en los municipios damnificados. La recuperación debe incluir “soluciones de vivienda, salud, educación” y generación de ingresos, además de “participación comunitaria y transparencia en el uso de los recursos”.

Asimismo, la entidad insiste en fortalecer la prevención de desastres mediante la planificación territorial, la identificación de zonas de riesgo y medidas de adaptación al cambio climático.

Durante el terremoto del 10 de agosto ocurrido en Colombia, hubo familias que lo perdieron todo. Foto: UNGRD / Cortesía

También plantea establecer protocolos que protejan a las personas obligadas a desplazarse por estas emergencias, garantizando condiciones dignas de evacuación, alojamiento temporal, retorno o reubicación, así como acceso a servicios básicos y soluciones duraderas.

La institución advirtió que millones de personas en Colombia viven en territorios expuestos a amenazas naturales, una situación que puede agravarse por los efectos del cambio climático y la degradación ambiental. Por ello, destacó la importancia de fortalecer la prevención para proteger la vida y evitar que las comunidades enfrenten repetidamente situaciones de vulnerabilidad.

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En este contexto, la entidad invitó a la ciudadanía, las organizaciones sociales, la academia y las autoridades nacionales y territoriales a participar en el I Congreso sobre la Protección de Derechos en la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático, que se realizará los próximos 15 y 16 de octubre. El encuentro busca analizar los desafíos del país y promover estrategias que prioricen los derechos humanos en la prevención, atención y recuperación frente a las emergencias.

Finalmente, reiteró su compromiso de acompañar a las comunidades afectadas y velar por el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Asimismo, insistió en que la gestión del riesgo debe ir más allá de la respuesta a los desastres y consolidarse como una política orientada a proteger la vida, los derechos humanos y el medioambiente.