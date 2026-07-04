Edmundo González reprocha al Gobierno las “consecuencias” del terremoto y asegura que “dieron prioridad a otras cosas”

El excandidato presidencial opositor venezolano Edmundo González criticó a las autoridades venezolanas por las “consecuencias” de los recientes terremotos que han costado la vida a casi 3.000 personas porque “dieron prioridad a otras cosas”.

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González dirigió un mensaje a la nación este sábado, en el que reconoce que no se pueden evitar los desastres naturales, pero sí puede decidir cómo prepararse y cómo responder frente a ellos.

Considera así que quienes controlan las instituciones pudieron haber hecho más si durante años hubieran dado prioridad a la prevención, la infraestructura, los servicios de emergencia y la protección ciudadana.

“Dieron prioridad a otras cosas y ahí están las consecuencias”, apuntó.

El dirigente opositor abogó por convertir la tragedia en un punto de inflexión con respeto, memoria y justicia para las víctimas, así como libertad para todos los presos políticos.

“Nunca más debe volver a suceder algo así", manifestó Edmundo González en un nuevo pronunciamiento este sábado, 4 de julio. Foto: Colprensa

También defendió la necesidad de vivir en democracia, ejercer los derechos ciudadanos y trabajar para levantar nuevamente a Venezuela.

“Nunca más debe volver a suceder algo así. Todos debemos aprender de esta tragedia para impulsar el renacimiento de una Venezuela más sana, más justa y más próspera. Venezuela merece un futuro distinto y no vamos a detenernos hasta alcanzarlo”, argumentó.

González, quien reside en España, trasladó sus condolencias a las víctimas y apeló a la solidaridad, la memoria y la reconstrucción. “No recuerdo una devastación semejante en mi país”, explicó.

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Incluso en medio del dolor, los momentos más duros también revelan “lo mejor de un pueblo”, con miles de personas que han salido a las calles, a buscar en los escombros, a los centros de ayuda y a las comunidades afectadas para “darlo todo cuando más se les necesita”.

Son “héroes anónimos de un país resiliente, acostumbrado a enfrentar adversidades, pero también decidido a no rendirse”.

Además agradeció la solidaridad de la población y de la comunidad internacional, en particular a gobiernos, organizaciones humanitarias, rescatistas, bomberos y ciudadanos de otros países que han ofrecido su ayuda en medio de la emergencia. La ayuda internacional, dijo, ha sido una “muestra invaluable de amistad” y será recordada por los venezolanos.

*Con información de Europa Press