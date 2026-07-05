China y Rusia anuncian maniobras militares para “responder a los desafíos de seguridad” en la región

China anunció este domingo que llevará a cabo en julio sus maniobras navales anuales con Rusia, esta vez cerca de las costas chinas, seguidas de patrullas conjuntas en una zona no detallada del Pacífico.

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Los dos países son importantes aliados diplomáticos y económicos y persiguen un objetivo común: ofrecer una alternativa a lo que consideran el dominio de Estados Unidos sobre el orden mundial.

Durante muchos años China y Rusia han organizado maniobras militares conjuntas que varios países, en particular los de Occidente, observan con recelo en el contexto de la guerra en Ucrania.

Las formaciones de los portaaviones chinos Liaoning y Shandong realizaron por primera vez un ejercicio conjunto en el Mar de China Meridional a finales de octubre de 2024. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Las armadas de ambos países llevarán a cabo sus ejercicios “Joint Sea-2026” en “los espacios aéreo y marítimo frente a Qingdao”, gran puerto militar del este de China, informó el Ministerio chino de Defensa.

En cuanto termine “parte de las fuerzas de ambos países participará en una patrulla marítima conjunta” en una zona del Pacífico, añadió.

Esta iniciativa “tiene como objetivo responder conjuntamente a los desafíos de seguridad y preservar la paz y la estabilidad en la región”, afirmó el ministerio, sin precisar las fuerzas movilizadas.

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Estos ejercicios tendrán lugar aproximadamente dos meses después de una visita a China del presidente ruso Vladimir Putin.

El líder del Kremlin calificó entonces el nivel de la relación bilateral de “sin precedentes” y el dirigente chino Xi Jinping usó la palabra “inquebrantable” para definirla.

China ha realizado ejercicios militares que tienen en alerta a la región asiática Foto: AFP-GETTY

Los ejercicios “Joint Sea” entre las dos armadas se organizan desde 2012. Los de 2025 se llevaron a cabo cerca de Vladivostok (este de Rusia) y también fueron seguidos de patrullas conjuntas en el Pacífico.

China nunca ha condenado a Rusia por su invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022, pero llama a negociaciones de paz. Los países occidentales la acusan de ofrecer a Moscú un apoyo económico crucial para su esfuerzo bélico.

Pekín no ha precisado el calendario concreto de las maniobras ni ha facilitado información sobre el número de efectivos o los medios militares que participarán en el despliegue.

Con información de AFP*