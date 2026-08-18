China dona más de 77 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto: cargamento será enviado al Valle del Cauca

La ayuda internacional continúa llegando a Colombia para atender a las miles de personas damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Este martes, 18 de agosto, el Gobierno de la República Popular China entregó 77,6 toneladas de asistencia humanitaria, confirmó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El enorme cargamento aterrizó en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, a bordo de un avión Boeing 747. Desde la capital comenzará ahora otra operación logística: la UNGRD dispuso cuatro tractocamiones para llevar los suministros hasta el Valle del Cauca, uno de los territorios afectados por la emergencia.
¿Qué incluye la ayuda enviada por China?
Entre los elementos entregados se encuentran 7.000 mantas termoprotectoras y 1.900 carpas de campaña, destinadas principalmente a brindar refugio y alojamiento temporal a las familias damnificadas.
También llegaron 15 plantas móviles purificadoras de agua, con capacidad de filtración de 500 litros por hora y una producción de hasta 50.000 litros.
A esto se suman 20 generadores diésel de 5,5 kVA y 200 lámparas solares multifuncionales, que permitirán apoyar las necesidades de energía e iluminación en las zonas afectadas.
El cargamento contiene, además, 200 fumigadoras motorizadas para tareas de desinfección y control de vectores, así como elementos lúdicos destinados al acompañamiento de niñas, niños y adolescentes afectados por el terremoto.
Así será distribuida la asistencia
Una vez los cuatro tractocamiones lleguen al Valle del Cauca, la Gobernación, las autoridades territoriales y los organismos de socorro serán los encargados de coordinar la distribución de los elementos entre las comunidades, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades identificadas en cada territorio.
La entrega quedó formalizada mediante un acta suscrita entre un representante de la National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation de China y la representación oficial del Gobierno colombiano.
La UNGRD destacó que estas 77,6 toneladas se suman a la cooperación internacional que ha recibido Colombia para responder a las consecuencias del fuerte sismo, con suministros dirigidos a necesidades como alojamiento temporal, acceso a agua, energía y saneamiento en las comunidades damnificadas.