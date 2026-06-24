El temible submarino nuclear de Estados Unidos: así es la poderosa arma capaz de permanecer meses bajo el agua sin reabastecerse

El USS Charlotte vuelve a llamar la atención internacional al integrarse al ejercicio Rim of the Pacific (RIMPAC) 2026, una maniobra militar que reúne a decenas de países y que es considerada el entrenamiento naval más grande del planeta.

La participación del submarino resulta especialmente llamativa debido a que se trata de una de las unidades de ataque más reconocidas de la Armada de Estados Unidos, equipada con propulsión nuclear y diseñada para operar durante largos periodos en distintas regiones estratégicas del mundo.

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La notoriedad del USS Charlotte aumentó meses atrás, cuando fue señalado como la embarcación responsable de lanzar los torpedos que hundieron al buque de guerra iraní IRIS Dena en el océano Índico.

Las imágenes del incidente fueron difundidas posteriormente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, mientras que funcionarios estadounidenses confirmaron la operación. Además, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró en una rueda de prensa que el navío iraní fue destruido durante esa acción.

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Antes de verse involucrado en la operación contra los buques iraníes, el USS Charlotte permanecía en Los Ángeles, de acuerdo con información divulgada por CBS News.

Este submarino tiene una historia particular dentro de la Armada estadounidense, ya que es el cuarto navío en portar el nombre Charlotte, una denominación heredada de una goleta confederada que fue capturada por las fuerzas de la Unión durante la Guerra Civil de Estados Unidos en 1862.

En la actualidad, la embarcación tiene como base el puerto de Pearl Harbor, en Hawái, desde donde continúa participando en operaciones y ejercicios estratégicos en la región del Pacífico, según el sitio web del Comandante de la Fuerza Submarina de la Flota del Pacífico de Estados Unidos.

“El primer Charlotte era una goleta de 70 toneladas utilizada por las fuerzas confederadas en la Guerra Civil (...) El barco fue capturado por las fuerzas de la Unión frente a Mobile, Alabama, en abril de 1862 y se unió a la Armada de la Unión en noviembre del mismo año”, dice información compartida en el sitio web citado.

El USS Charlotte fue concebido para desempeñar diversas tareas en el mar, desde operaciones de combate hasta labores de vigilancia y recopilación de información. Su diseño le permite desplazarse por distintas regiones del mundo y actuar en escenarios complejos, convirtiéndose en una herramienta clave dentro de las capacidades navales de Estados Unidos.

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Una de sus características más destacadas es que funciona con energía nuclear, lo que le permite permanecer bajo el agua durante largos periodos sin necesidad de reabastecer combustible. Esta ventaja le otorga una gran autonomía y le permite operar lejos de sus bases durante meses.

El submarino también cuenta con armamento y sistemas de detección de última generación que le permiten identificar amenazas y actuar con rapidez. Su capacidad para navegar de manera discreta y evitar ser detectado ha hecho que sea considerado una de las unidades más relevantes de la flota estadounidense.