China sorprende con un misterioso submarino sin vela: un innovador diseño para pasar desapercibido bajo el agua

El avance de la industria militar china volvió a captar la atención internacional tras la aparición de imágenes satelitales que muestran un submarino de características poco conocidas y diseño altamente reservado. Este descubrimiento ha llamado la atención, ya que dejaría en evidencia el progreso tecnológico del país asiático en el desarrollo de capacidades navales avanzadas fuera del foco público.

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La embarcación fue identificada en un astillero chino que no suele estar asociado con la fabricación de este tipo de unidades. A diferencia de muchos programas militares de Occidente, que suelen conocerse con años de anticipación, este proyecto habría permanecido en gran medida fuera del conocimiento público hasta su reciente detección, generando debate sobre sus capacidades y objetivos.

De acuerdo con el análisis de las fotografías compartido por el portal especializado Interesting Engineering, la embarcación tendría cerca de 45 metros de longitud y alrededor de cinco metros de ancho. Aunque sus dimensiones son inferiores a las de los grandes submarinos nucleares, los expertos consideran que se trata de una plataforma de tamaño importante, con la que se desconoce si será utilizada para operaciones tripuladas o como un vehículo submarino no tripulado de gran escala.

Este proyecto habría permanecido en gran medida fuera del conocimiento público hasta su reciente detección. Foto: Getty Images

Uno de los aspectos que más llama la atención es su diseño exterior, que prescinde casi por completo de la tradicional vela ubicada en la parte superior de los submarinos. Esta modificación permitiría disminuir la resistencia bajo el agua y reducir las posibilidades de detección, favoreciendo operaciones más discretas en entornos marítimos complejos.

Además, el sumergible incorpora una estructura optimizada para mejorar su rendimiento hidrodinámico, incluyendo timones traseros con forma de “X”. Esta configuración, cada vez más utilizada en diseños navales modernos, ofrece una mayor capacidad de maniobra y facilita las operaciones en zonas costeras o de poca profundidad, donde la precisión de movimiento resulta fundamental.

China fortalecería su presencia militar en el ámbito submarino y ampliaría sus recursos estratégicos en una región clave como el océano Pacífico. Foto: Getty Images

Los antecedentes de este proyecto se remontan a 2018, cuando se observó un prototipo con rasgos similares en un astillero chino. Sin embargo, aquella versión era considerada una plataforma experimental y no contaba con todos los sistemas necesarios para desempeñar funciones militares completas. El modelo detectado recientemente, en cambio, muestra características que apuntan a una posible capacidad operativa.

Según información citada en La Razón, para diversos analistas, este avance indicaría que las pruebas iniciales fueron superadas con éxito y que la tecnología ya estaría más cerca de incorporarse a las fuerzas navales activas. De confirmarse estas capacidades, China fortalecería su presencia militar en el ámbito submarino y ampliaría sus recursos estratégicos en una región clave como el océano Pacífico.