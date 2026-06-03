El misterioso “ovnipuerto” de Latinoamérica que habría sido construido como una señal para contactar vida extraterrestre

Desde hace décadas, la humanidad ha buscado tener señales del espacio mediante transmisiones de radio, comunicaciones satelitales y otros sistemas tecnológicos. Sin embargo, hasta el momento, los científicos no han recibido una respuesta que confirme la existencia de extraterrestres ni de objetos de origen desconocido.

Estudio científico revela cuándo podría producirse el primer contacto entre la humanidad y una civilización extraterrestre

Ante la falta de evidencias, han surgido diversas teorías que sugieren la presencia de civilizaciones inteligentes en otras regiones del universo. Una de las más llamativas está relacionada con un enigmático lugar de América Latina que, aunque poco conocido, habría sido construido “para contactar con vida de otro planeta”, según lo reseñado en una nota por el diario argentino Ámbito.

Se trata de la Estrella de la Esperanza, la cual se encuentra en Fuerte Alto, una zona ubicada en las cercanías de Cachi, dentro de los Valles Calchaquíes, en la provincia argentina de Salta. El monumento fue construido sobre un amplio terreno, donde destacan las figuras elaboradas con piedras.

La Estrella de la Esperanza es una llamativa construcción creada por Werner Jaisli, un ciudadano suizo que residió durante años en la localidad de Cachi. La obra destaca por su enorme estrella principal, que cuenta con 36 puntas y un diámetro cercano a los 48 metros, además de una figura más pequeña ubicada en el centro.

El sitio no se limita a una sola estructura. En los alrededores se distribuyen varias figuras geométricas elaboradas con piedras y materiales de color blanco, formando un conjunto visible desde distintos puntos.

Debido a las historias vinculadas con supuestos avistamientos y a las actividades de observación nocturna que se realizan en la zona, el sitio se ha ganado el apodo de “ovnipuerto”. Foto: 123f

Además de su tamaño, el lugar atrae por la historia detrás de su construcción. Según relató su creador, la idea surgió después de asegurar que observó objetos voladores no identificados en 2008. Motivado por esa experiencia, decidió levantar una señal que pudiera distinguirse desde el aire, utilizando piedras de la zona colocadas manualmente y pintadas de blanco, con el objetivo de “contactar con vida de otro planeta”.

La construcción de la Estrella de la Esperanza demandó varios años de trabajo artesanal y la utilización de grandes cantidades de piedra colocadas manualmente. Asimismo, debido a las historias vinculadas con supuestos avistamientos y a las actividades de observación nocturna que se realizan en la zona, el sitio se ha ganado el apodo de “ovnipuerto”.