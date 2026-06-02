Marco Rubio descarta a Colombia como aliado de Estados Unidos y señala a Gustavo Petro como “problemático”

Durante una comparecencia ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, mostró sus reparos sobre las relaciones que sostiene Washington con el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, dejando al país fuera de su lista como aliado de la administración Trump.

“En términos generales, se trata ahora de una región llena de aliados de Estados Unidos, de líderes afines a Estados Unidos y de una orientación favorable hacia Estados Unidos”, inició el funcionario desde el Capitolio en Washington.

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Pero posteriormente, nombró la lista de países que no están alineados con las políticas de Washington. “La excepción de Nicaragua, Cuba y, obviamente, Venezuela, que sigue presentando algunos desafíos, y, por supuesto, Brasil, aunque está en medio de un ciclo electoral, y en cierta medida también el actual Gobierno de Colombia, cuyo presidente ha sido problemático”, manifestó Rubio.

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Foto: Getty Images

Rubio manifestó que ahora Estados Unidos cuenta con “una coalición de países amigos”, a los que destacó por haberse alineado para trabajar junto a Washington en “los difíciles temas de seguridad” para la región, esto alineado con la creación del llamado Escudo de las Américas, donde hay países con gobiernos de derecha afines a Trump, como los de Argentina, Chile, Ecuador o El Salvador.

El secretario de Estado afirma que dichas políticas del gobierno Trump han terminado con más de 20 años de “abandono” de Washington para la región, lo cual, según él, sirvió para que China pudiera infiltrarse en los intereses del continente y afectar a Estados Unidos, sino también a todos los países comprometidos.

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“China y otras potenciales extranjeras se han inmiscuido en nuestro hemisferio no solo en detrimento de los intereses nacionales de Estados Unidos, sino en nuestra visión de los pueblos de esos países”, señaló Rubio desde el Senado, donde también destacó la labor del gobierno Trump en Venezuela y la importancia de aumentar la presión sobre Cuba.

Marco Rubio volvió a referise a Gustavo Petro. Foto: Montaje El País - AFP / Presidencia

“Cuba ha patrocinado el terrorismo y ha apoyado a diversos grupos. Por ejemplo, prácticamente todos los grupos terroristas violentos de izquierda radical en Latinoamérica han dependido, en algún momento, del apoyo de Cuba”, señaló Rubio, donde mencionó a las guerrillas del ELN y las Farc como beneficiarias de la financiación cubana.

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Así mismo, destacó los avances del gobierno republicano en materia internacional. “Bajo el presidente Trump, el propósito de la política exterior estadounidense es una vez más la defensa de la nación estadounidense: nuestra gente, nuestra patria, nuestra soberanía, nuestra civilización y nuestro futuro”, cerró el secretario de Estado durante su comparecencia.