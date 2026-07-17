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El regalo que le entregó el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, al gobierno de EE. UU.

Muchos lo interpretaron como un simbolismo que refleja lo que serán las relaciones comerciales entre ambos países.

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Redacción Semana
17 de julio de 2026 a las 4:07 p. m.
Regalo de delegación de Colombia a EE. UU.
Regalo de delegación de Colombia a EE. UU. Foto: Suministrada API

En medio de la visita que hizo el equipo del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella al gobierno de Estados Unidos, liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, le entregaron un libro de mesa sobre las flores de Colombia.

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En el encuentro, por el lado del gobierno de EE. UU., estuvieron presentes el secretario de Estado, Marco Rubio; el representante comercial de Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer; el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

El regalo también fue entregado a congresistas con los que se reunieron, así como a agencias y asociaciones empresariales que hicieron parte de la agenda que cumplió la delegación colombiana.

Muchos lo interpretaron como un simbolismo de las relaciones comerciales entre ambos países, pues la floricultura genera cerca de 240.000 empleos formales en Colombia y más de 220.000 en Estados Unidos.

De hecho, en la visita también estuvo la presidenta de Asocolflores, Laura Valdivieso, quien acompañó la gira oficial, llevándoles bouquets de flores a varios tomadores de decisión en Washington.