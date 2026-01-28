Mundo

Marco Rubio pone como ejemplo a Gustavo Petro en plena audiencia en el Senado de EE. UU.: esto dijo sobre Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos habló sobre el plan de su gobierno para Venezuela y el hemisferio, tras la captura de Maduro.

Juan David Cardozo Maglioni

Juan David Cardozo Maglioni

28 de enero de 2026, 5:14 p. m.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: SEMANA

En plena audiencia frente a la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió la operación de su país en Venezuela y la extracción del dictador venezolano de Caracas el pasado 3 de enero.

En medio de una sesión de preguntas al funcionario del gobierno Trump, varios senadores aprovecharon para indagar sobre la operación y el futuro de Venezuela, que está liderando hoy el país norteamericano a través de Delcy Rodríguez.

Rubio aseguró que espera que en Venezuela haya elecciones y la gente pueda elegir a un nuevo candidato que no haya sido vetado por el régimen.

El secretario de Estado, Marco Rubio, comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para explicar la política del presidente Donald Trump hacia Venezuela tras la incursión militar estadounidense que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro. El miércoles 28 de enero de 2026, en el Capitolio de Washington.
El secretario de Estado, Marco Rubio, comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para explicar la política del presidente Donald Trump hacia Venezuela tras la incursión militar estadounidense que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro. El miércoles 28 de enero de 2026, en el Capitolio de Washington. (Foto AP/J. Scott Applewhite) Foto: AP

“Es necesario un proceso de reconciliación interna que permita que estas voces comiencen a participar en la vida política del país, y que finalmente nos lleve a un país donde todos estos elementos de la sociedad estén representados en la política”, dijo.

“Nuestro deseo es lograr el estado final que deseamos: Venezuela tiene elecciones democráticas legítimas, a veces elige líderes afines a Estados Unidos, a veces elige líderes que quizá no sean los que hubiéramos deseado que ganaran”, continuó.

“Intentamos negociar con Maduro muchas veces”: Marco Rubio dio detalles de los diálogos con el dictador venezolano antes de su captura

Rubio puso entonces el ejemplo de Colombia con el presidente Gustavo Petro y aseguró que si bien fue elegido por el pueblo, no necesariamente fue alguien quien había pensado que fuera ideal para ser presidente del país.

“Sucede en todo el mundo. No discutimos que Petro sea el presidente legítimamente electo de Colombia y, sin embargo, no siempre habla bien de nosotros”, afirmó.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: AFP

Rubio aseguró que hay venezolanos que “no simpatizaron con Maduro, pero que siguen comprometidos con la ideología chavista, y que también estarán representados en esa plataforma”.

Rubio afirmó que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela coopera con grupos armados ilegales colombianos —incluyendo disidencias de las Farc y el ELN— para facilitar el tráfico de drogas, especialmente cocaína, hacia Estados Unidos. Según él, esto crea una amenaza grave para la seguridad regional.

“Hay entidades dedicadas al narcotráfico que operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchos países”, dijo.

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y ELN
Marco Rubio aseguró que el ELN y las Farc han sido aliados del régimen venezolano. Foto: AP / Getty Images / AFP / SEMANA

Esta combinación de influencia de potencias adversarias y crimen organizado, sostuvo, representaba una amenaza directa no solo para Estados Unidos, sino también para Colombia, la cuenca del Caribe y la estabilidad regional en general.

La audiencia se centró principalmente en defender la operación contra Maduro y la estrategia de Estados Unidos en Venezuela y su discurso más amplio sobre seguridad hemisférica.

