Una majestuosa especie fue captada en área protegida: un depredador cada vez más escaso en la naturaleza

El registro de un majestuoso depredador en el Parque Nacional Natural Pisba dejó en evidencia la riqueza biológica de este ecosistema de páramo. El hallazgo confirma que esta especie emblemática de los Andes colombianos continúa habitando la zona y resalta el valor de las áreas protegidas para la conservación de la fauna silvestre.

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El avistamiento ocurrió durante una jornada de monitoreo en la que el felino fue observado descansando sobre una roca, rodeado por la neblina característica de las montañas de la región. La escena permitió obtener un nuevo registro de la especie dentro del parque.

Quien se encontró con el animal fue Carlos Albeiro Vega, al parecer funcionario de Parques Nacionales Naturales, mientras realizaba un recorrido por el área protegida. Este registro se suma a otros reportes obtenidos en años recientes, aportando información valiosa sobre la presencia del puma en este importante corredor natural.

Entre la neblina del páramo, mientras recorríamos el Parque Nacional Natural Pisba, apareció él. 🐆🌫️



A lo lejos, sobre una roca, un puma (Puma concolor) nos recordó que estos ecosistemas aún conservan uno de sus grandes guardianes.



Su presencia ha sido registrada en Socotá,… pic.twitter.com/MVCQ1lI7KF — Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) June 2, 2026

“Entre la neblina del páramo, a lo lejos, sobre una roca, un puma (Puma concolor) nos recordó que estos ecosistemas aún conservan uno de sus grandes guardianes”, señaló Parques Nacionales Naturales de Colombia en una publicación compartida a través de X.

Además, según datos de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el puma ha sido registrado en varios sectores del Parque Nacional Natural Pisba, especialmente en los municipios boyacenses de Socotá, Socha y Tasco. Estas localidades hacen parte del área de influencia de esta reserva natural, que se extiende entre los departamentos de Boyacá y Casanare.

Este felino es un depredador que basa su alimentación en la caza de aves y pequeños mamíferos. (Foto de referencia) Foto: Gonzalo Ignazi

De acuerdo con el Instituto Humboldt, el puma posee una de las distribuciones más extensas entre los mamíferos terrestres del continente americano. Su presencia se extiende desde Canadá hasta el sur de Chile, ocupando una gran variedad de ecosistemas a lo largo de América.

El también conocido como león de montaña o pantera puede encontrarse en bosques, zonas montañosas y áreas rurales, incluso en sectores cercanos a centros urbanos que conservan cobertura vegetal de Colombia.

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Este felino es un depredador que basa su alimentación en la caza de aves y pequeños mamíferos. Entre sus presas habituales se encuentran especies como palomas, guacharacas, conejos y guaguas, las cuales captura durante sus desplazamientos por el territorio.

Aunque a nivel global está catalogado como una especie de preocupación menor, las poblaciones de puma enfrentan diversas amenazas, entre ellas la pérdida de hábitat, la caza y los conflictos con las personas.