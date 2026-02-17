Ciencia

El ambicioso proyecto con el que investigadores buscan desvelar la región más oculta de nuestra galaxia

El proyecto dispondrá de 140 noches de observación —aproximadamente 1.300 horas—, de las cuales cerca de 500 se destinarán específicamente al estudio del corazón de la galaxia.

Redacción Tecnología
17 de febrero de 2026, 2:50 p. m.
El Observatorio Europeo Austral ha aprobado un ambicioso proyecto destinado a estudiar las regiones más ocultas del centro de la Vía Láctea.
El Observatorio Europeo Austral ha aprobado un ambicioso proyecto destinado a estudiar las regiones más ocultas del centro de la Vía Láctea. Foto: Getty Images/iStockphoto

El Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés) ha aprobado la propuesta presentada por los investigadores Francisco Nogueras Lara, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) en Granada, y Matías Gómez, de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile, para estudiar las regiones más ocultas del centro de la Vía Láctea.

El proyecto ha obtenido 140 noches de observación, equivalentes a unas 1.300 horas, de las cuales aproximadamente 500 se dedicarán a caracterizar estas regiones invisibles. Los científicos utilizarán el KMOS (K-band Multi-Object Spectrograph), un espectrógrafo multiobjeto instalado en el Telescopio Unitario 1 del VLT, de 8,2 metros de diámetro, ubicado en el Observatorio Paranal de ESO, en Chile.

“En particular, estudiaremos la barra y el centro de la galaxia, zonas que permanecen ocultas al ojo humano debido al polvo y al gas interestelar”, indicó Nogueras Lara en un comunicado. “Aunque estas áreas ya habían sido observadas en imágenes infrarrojas, ahora podremos analizar miles de estrellas, determinar cómo se mueven, de qué están hechas y cuándo se formaron. Esto nos permitirá reconstruir la historia y el funcionamiento del corazón de nuestra galaxia”.

Un estudio plantea que el universo podría haber nacido con una dirección de giro definida.
Investigadores españoles y chilenos recibirán 140 noches de observación para estudiar el centro de la Vía Láctea Foto: Grok

Los ESO Public Surveys, dentro de los cuales se incluye esta propuesta, son grandes programas de observación diseñados para generar conjuntos de datos extensos que permitan a la comunidad astronómica responder a algunas de las preguntas más relevantes de la astronomía actual.

La aprobación del proyecto VVVX-GalCen refuerza el papel del IAA-CSIC como referente en una de las mayores colaboraciones internacionales dedicadas al estudio de la Vía Láctea, que involucra a más de un centenar de investigadores.

Este proyecto representa el principal legado científico del instrumento KMOS para el estudio espectroscópico de la Vía Láctea y generará un conjunto de datos de referencia para la comunidad científica durante los próximos años, consolidando la presencia internacional del IAA en astrofísica galáctica”, destacó Nogueras Lara.

El sondeo KMOS VVVX-GalCen busca ampliar dos iniciativas de gran éxito: el sondeo VVV/VVVX, en el infrarrojo cercano, con amplia cobertura y múltiples épocas de observación, y las imágenes de alta resolución del proyecto GalacticNucleus, centradas en las regiones más internas de la galaxia.

Entre los objetivos científicos de la propuesta se incluyen:

  • Caracterizar objetos estelares jóvenes eruptivos y sus entornos.
  • Identificar y medir parámetros físicos de cúmulos globulares galácticos ocultos por la extinción.
  • Confirmar y estudiar planetas errantes cercanos.
  • Clasificar galaxias cercanas y lejanas, así como cúmulos de galaxias en la zona de evitación.
  • Realizar el primer estudio espectroscópico de alta completitud del centro de la Vía Láctea, revelando su historia de formación estelar, dinámica y estructura.

Según el IAA-CSIC, la contribución de este instituto ha sido clave tanto en el diseño científico como en el desarrollo de la propuesta. Nogueras Lara lidera el estudio del Centro Galáctico y coordina la estrategia observacional, el análisis de los datos y la interpretación de los resultados.

El descubrimiento ha generado sorpresa.
El corazón invisible de la Vía Láctea se prepara para ser descubierto Foto: Getty Images

“KMOS nos permitirá observar múltiples regiones del cielo simultáneamente y obtener información física de miles de estrellas, como edades, composición y temperatura”, explicó Nogueras Lara. Se trata de un instrumento único, capaz de observar hasta 24 objetos en luz infrarroja mediante unidades de campo integral, lo que permite analizar sus propiedades de manera conjunta.

Esta capacidad convierte a KMOS en una herramienta excepcional para investigar la formación y evolución de galaxias, la dinámica estelar en cúmulos y el estudio de regiones densamente pobladas como el centro de la Vía Láctea.

Si sueña con trabajar en misiones espaciales, así puede postularse a la convocatoria de becas para graduados de la ESA

Gracias a su diseño innovador, KMOS permite recolectar grandes volúmenes de datos de manera eficiente, acelerando el análisis de poblaciones estelares y proporcionando información crucial sobre la composición, la cinemática y la formación estelar tanto en nuestra galaxia como en galaxias lejanas del Universo temprano.

*Con información de Europa Press

