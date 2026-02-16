Si sueña con trabajar en misiones espaciales, así puede postularse a la convocatoria de becas para graduados de la ESA

Las solicitudes para optar a una plaza en el Programa de Becarios Graduados de la Agencia Espacial Europea (ESA) están abiertas hasta el próximo 28 de febrero.

“¡Comienza tu carrera espacial! Hasta el 28 de febrero, puedes solicitar uno de los aproximadamente 100 puestos de becario graduado de la ESA si te has graduado recientemente o estás cursando el último año de máster”, señala la ESA.

La Agencia Espacial Europea insta a los interesados a asumir un rol único donde contribuirán a misiones espaciales inspiradoras y a trabajar junto a científicos, ingenieros y profesionales líderes de toda Europa.

En la ESA, formarán parte de un equipo internacional diverso y solidario, unido por una misión común: la exploración y el uso pacíficos del espacio en beneficio de la humanidad.

Foto: DW

Los candidatos pueden seleccionar la oportunidad que más les interese y mejor se adapte a su formación académica y aspiraciones. Cada candidato puede presentar hasta tres solicitudes y, para ello, deberán registrarse y crear un perfil con su CV y una carta de motivación.

Para solicitar este programa, es necesario ser estudiante de último año de máster o recién graduado en ingeniería, ciencias, informática o servicios empresariales. Debe haberse graduado al comenzar sus prácticas y proporcionar a la ESA una copia de su diploma en un plazo de tres meses a partir de su fecha de inicio, pero no debe tener más de un año de experiencia profesional tras la graduación.

Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

También hay que ser ciudadano de uno de los Estados miembros de la ESA, miembros asociados, Estados cooperantes europeos o Canadá como Estado cooperante.

La ESA ofrece contrato de un año (con posible prórroga a un segundo año) con 2,5 días de vacaciones pagadas al mes y “excelentes” condiciones de empleo, incluido un salario mensual exento del impuesto sobre la renta nacional en los Estados miembros de la ESA, así como gastos de viaje reembolsados al inicio y al final del contrato; subsidio por expatriación y/o subsidio de instalación a la llegada si te mudas desde otro país; y afiliación al sistema integral de seguridad social y al sistema de pensiones de la ESA.

El Programa de Becarios Graduados tiene una duración de un año y es una plataforma de lanzamiento para muchas oportunidades profesionales apasionantes dentro del sector espacial europeo, institutos de investigación de renombre o, por supuesto, la propia ESA.

Cada año, en febrero, se publican alrededor de 100 oportunidades EGT en ciencia e ingeniería, tecnologías de la información, ciencias naturales y sociales, y negocios.

*Con información de Europa Press.