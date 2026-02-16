Ciencia

Si sueña con trabajar en misiones espaciales, así puede postularse a la convocatoria de becas para graduados de la ESA

Estos son los requisitos de la ESA para las personas que deseen postularse.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
16 de febrero de 2026, 6:03 p. m.
La ESA lanza convocatoria para casi un centenar de becarios hasta el próximo 28 de febrero.
La ESA lanza convocatoria para casi un centenar de becarios hasta el próximo 28 de febrero. Foto: Getty Images

Las solicitudes para optar a una plaza en el Programa de Becarios Graduados de la Agencia Espacial Europea (ESA) están abiertas hasta el próximo 28 de febrero.

“¡Comienza tu carrera espacial! Hasta el 28 de febrero, puedes solicitar uno de los aproximadamente 100 puestos de becario graduado de la ESA si te has graduado recientemente o estás cursando el último año de máster”, señala la ESA.

Acontecimiento en Marte trastoca a los científicos: descubren que más de 20 organismos rodearon al robot de la Nasa

La Agencia Espacial Europea insta a los interesados a asumir un rol único donde contribuirán a misiones espaciales inspiradoras y a trabajar junto a científicos, ingenieros y profesionales líderes de toda Europa.

En la ESA, formarán parte de un equipo internacional diverso y solidario, unido por una misión común: la exploración y el uso pacíficos del espacio en beneficio de la humanidad.

Tecnología

Eclipse teñirá a la Luna de rojo “sangre” y Colombia podrá presenciarlo: horarios que debe saber para no perdérselo

Tecnología

Expresidente Barack Obama contradijo a Elon Musk y aseguró que sí existen los aliens: reveló detalles de la famosa Área 51

Tecnología

No abra este mensaje si contiene estas palabras: podría ser una estafa para despojarlo de sus cuentas bancarias

Tecnología

Eclipse solar “anillo de fuego” del 17 de febrero 2026: a qué hora, dónde y cómo verlo en Colombia

Tecnología

YouTube cambiará el envío de alertas de nuevos videos de sus canales favoritos para evitar la saturación de notificaciones

Tecnología

iOS 27 llega con mejoras de rendimiento y eliminación de errores en iPhone: estas son todas las novedades que trae Apple

Tecnología

Si conectó una memoria USB y el computador no la reconoció, estas podrían ser las posibles causas del error

Tecnología

El ambicioso plan de Elon Musk para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial: “Ocurrirá en 36 meses o menos”

Tecnología

La NASA lanzó advertencia sobre los riesgos de la reproducción humana en el espacio, ¿es seguro concebir fuera de la Tierra?

Tecnología

La extraña molécula que ronda en el espacio y podría cambiar lo que sabemos sobre el origen de la vida

Imágenes del primer paseo espacial privado de la historia de SpaceX.
Las solicitudes para optar a una plaza en el Programa de Becarios Graduados de la Agencia Espacial Europea (ESA) están abiertas hasta el próximo 28 de febrero. Foto: DW

Los candidatos pueden seleccionar la oportunidad que más les interese y mejor se adapte a su formación académica y aspiraciones. Cada candidato puede presentar hasta tres solicitudes y, para ello, deberán registrarse y crear un perfil con su CV y una carta de motivación.

Para solicitar este programa, es necesario ser estudiante de último año de máster o recién graduado en ingeniería, ciencias, informática o servicios empresariales. Debe haberse graduado al comenzar sus prácticas y proporcionar a la ESA una copia de su diploma en un plazo de tres meses a partir de su fecha de inicio, pero no debe tener más de un año de experiencia profesional tras la graduación.

Sector tecnológico
Cada candidato puede presentar hasta tres solicitudes y, para ello, deberán registrarse y crear un perfil con su CV y una carta de motivación. Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

También hay que ser ciudadano de uno de los Estados miembros de la ESA, miembros asociados, Estados cooperantes europeos o Canadá como Estado cooperante.

La ESA ofrece contrato de un año (con posible prórroga a un segundo año) con 2,5 días de vacaciones pagadas al mes y “excelentes” condiciones de empleo, incluido un salario mensual exento del impuesto sobre la renta nacional en los Estados miembros de la ESA, así como gastos de viaje reembolsados al inicio y al final del contrato; subsidio por expatriación y/o subsidio de instalación a la llegada si te mudas desde otro país; y afiliación al sistema integral de seguridad social y al sistema de pensiones de la ESA.

Científicos advierten que el calentamiento del océano estaría reduciendo la talla reproductiva de un pez clave

El Programa de Becarios Graduados tiene una duración de un año y es una plataforma de lanzamiento para muchas oportunidades profesionales apasionantes dentro del sector espacial europeo, institutos de investigación de renombre o, por supuesto, la propia ESA.

Cada año, en febrero, se publican alrededor de 100 oportunidades EGT en ciencia e ingeniería, tecnologías de la información, ciencias naturales y sociales, y negocios.

*Con información de Europa Press.

Más de Tecnología

La sombra de la Tierra cubrirá progresivamente el disco lunar en horas de la madrugada.

Eclipse teñirá a la Luna de rojo “sangre” y Colombia podrá presenciarlo: horarios que debe saber para no perdérselo

El expresidente aseguró que no vio pruebas de visitas extraterrestres durante su gobierno.

Expresidente Barack Obama contradijo a Elon Musk y aseguró que sí existen los aliens: reveló detalles de la famosa Área 51

Los estafadores solicitan información sensible.

No abra este mensaje si contiene estas palabras: podría ser una estafa para despojarlo de sus cuentas bancarias

La Luna formará un aro luminoso alrededor del Sol en un evento que tendrá horario definido para Colombia.

Eclipse solar “anillo de fuego” del 17 de febrero 2026: a qué hora, dónde y cómo verlo en Colombia

Logo de YouTube

YouTube cambiará el envío de alertas de nuevos videos de sus canales favoritos para evitar la saturación de notificaciones

Aunque iOS 27 se espera para septiembre del próximo año, Apple continuará liberando actualizaciones intermedias de iOS 26.

iOS 27 llega con mejoras de rendimiento y eliminación de errores en iPhone: estas son todas las novedades que trae Apple

Guardar documentos, fotos, videos y programas en una memoria USB es una práctica cotidiana.

Si conectó una memoria USB y el computador no la reconoció, estas podrían ser las posibles causas del error

La antigua ciudad maya de Tikal albergaba millones de habitantes en redes urbanas densamente conectadas.

Científicos descubren ciudades mayas ocultas bajo la selva que podrían revelar secretos sobre su verdadera historia

Qué hacer si X presenta problemas: estas son algunas soluciones para usuarios afectados.

Si la red social X está caída: esto es lo que debe hacer cuando no funciona para seguir conectado

Noticias Destacadas