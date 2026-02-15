Ciencia

Científicos advierten que el calentamiento del océano estaría reduciendo la talla reproductiva de un pez clave

Bajo los escenarios de cambio climático analizados, las proyecciones indican que esta especie podría disminuir.

Redacción Tecnología
15 de febrero de 2026, 9:55 p. m.
El calentamiento del océano estaría reduciendo esta especie, según el IEO.
El calentamiento del océano estaría reduciendo esta especie, según el IEO. Foto: Getty Images/iStockphoto

Un estudio realizado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC), en colaboración con el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), analizó cómo el calentamiento del océano está influyendo en la talla a la que la merluza europea alcanza la madurez sexual, esto es, la talla a partir de la cual los individuos comienzan a reproducirse.

Científicos descubren un misterioso fósil de 444 millones de años con una conservación sin precedentes

Este parámetro es clave para comprender la dinámica de sus poblaciones y garantizar su sostenibilidad. Así lo explica el IEO sobre un trabajo que, apoyado en casi un siglo de series históricas, muestra una correlación inversa y estadísticamente significativa entre la temperatura del agua y la talla de madurez: a mayor temperatura, menor talla a la que los individuos comienzan a reproducirse.

El calentamiento del océano reduce la talla de madurez de la merluza europea, según el IEO.
El calentamiento del océano reduce la talla de madurez de la merluza europea, según el IEO. Foto: Europa Press

Además, los resultados evidencian un claro patrón biogeográfico. En el Atlántico Norte (aguas frías), la merluza alcanza la madurez con un tamaño de 53,4 centímetros; en el Atlántico Sur (aguas templadas), esta se reduce a 40,1 centímetros mientras que en el Mediterráneo (aguas más cálidas) la madurez se alcanza a una talla aún menor, de 30,9 centímetros.

El estudio confirma también un marcado dimorfismo sexual: los machos alcanzan la madurez a tallas menores que las hembras, un aspecto relevante para la evaluación del potencial reproductivo de las poblaciones.

Acontecimiento en Marte trastoca a los científicos: descubren que más de 20 organismos rodearon al robot de la Nasa

Bajo los escenarios de cambio climático analizados, las proyecciones indican que la talla de madurez de la merluza europea podría disminuir, en la mayoría de las áreas de distribución, entre 4 y 9 cm hacia finales de siglo, con reducciones especialmente acusadas en las áreas del Atlántico.

Esta reducción proyectada “subraya la urgente necesidad de implementar estrategias de gestión pesquera adaptativas que aborden los efectos del cambio climático en los ecosistemas y stocks marinos”, señala David José Nachón, investigador que realizó el trabajo en el Centro Oceanográfico del Vigo del IEO y autor principal del artículo.

El gran ausente en la lucha contra el cambio climático
El gran ausente en la lucha contra el cambio climático Foto: Getty Images

“Las implicaciones de este estudio no se limitan a la merluza europea, sino que podrían afectar también a otras especies demersales, que podrían experimentar una reducción similar en su talla de madurez en un contexto de calentamiento del océano”, añade.

*Con información de Europa Press.

Noticias Destacadas