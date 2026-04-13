Meteorólogos indican que un espectáculo en el cielo nocturno podría ser una advertencia del calentamiento global

En lo más alto de la atmósfera terrestre ocurre un fenómeno llamado nubes noctilucentes, estas son formaciones que brillan con tonos azulados o plateados cuando ya es de noche en la superficie.

Aunque durante años fueron consideradas raras, de acuerdo con análisis del equipo de meteorólogos de Meteored, este espectáculo natural es fascinante a simple vista, pero podría estar enviando señales sobre lo que ocurre en las capas más altas de la atmósfera, algo que estaría relacionado con el cambio climático.

Así se forman las nubes más frías de la Tierra

Estas nubes se forman en la mesosfera, una región ubicada entre unos 50 y 85 kilómetros de altura, considerada la zona más fría de la atmósfera. Allí, las condiciones son extremas: el aire es muy tenue y las temperaturas pueden descender por debajo de los -120 °C.

A diferencia de las nubes comunes, que se desarrollan mucho más cerca de la superficie, las noctilucentes aparecen en un entorno casi inhóspito. Están compuestas por diminutos cristales de hielo que se agrupan alrededor de partículas microscópicas, muchas de ellas procedentes de restos de meteoritos que se desintegran al ingresar a la Tierra.

Su apariencia es uno de sus rasgos más distintivos, se observan como filamentos finos y luminosos que destacan en el cielo oscuro, especialmente después de la puesta del sol o antes del amanecer, cuando aún reciben luz solar desde esas grandes alturas.

La mesosfera, con temperaturas inferiores a -120 °C, es el origen de este fenómeno. Foto: Meteored

Para que se formen, se necesita una combinación muy específica: temperaturas extremadamente bajas, presencia de vapor de agua y partículas que sirvan como base para que el hielo se condense, sin estos elementos, simplemente no existirían.

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Cambio en el comportamiento de las nubes noctilucentes

En los últimos años, distintos estudios han comenzado a notar un cambio en el comportamiento de estas nubes, cada vez son más visibles y en algunos casos, han sido observadas en regiones donde antes no era habitual verlas.

Una de las claves está en el vapor de agua, un ingrediente esencial para su formación. Este puede llegar a la mesosfera gracias a corrientes ascendentes de aire desde niveles más bajos de la atmósfera, sin embargo, también se produce allí mismo a partir de reacciones químicas: cuando el metano asciende y se descompone por la acción de la radiación solar, genera moléculas de agua.

En los últimos años, estas nubes se han vuelto más visibles, incluso en zonas donde antes no aparecían. Foto: Getty Images

Este proceso está estrechamente ligado al aumento de los gases de efecto invernadero. Mientras la superficie terrestre se calienta, las capas superiores tienden a enfriarse, creando un ambiente aún más propicio para la aparición de estas nubes. Al mismo tiempo, una mayor presencia de metano implica más vapor disponible en esas alturas.

Como resultado, las condiciones ideales para su formación podrían estarse intensificando. Por eso, algunos científicos consideran que estas nubes podrían funcionar como un indicador sensible de los cambios que están ocurriendo en la atmósfera alta.