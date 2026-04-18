Meteorólogo Max Henríquez lanza mensaje de advertencia para Bogotá: “El lunes retoma el invierno en forma”

Max Henríquez, uno de los meteorólogos más reconocidos del país, realizó una fuerte advertencia a través de su cuenta de X. El experto analizó las condiciones medioambientales para el actual fin de semana en Bogotá y de lo que se esperará para los primeros días de la próxima semana.
La advertencia del climatólogo se refiere a las intensas precipitaciones que se están presentando en la capital del país. Para el actual fin de semana se espera una disminución de las lluvias en Bogotá; sin embargo, el lunes el invierno retornaría.
Han caído más de 20 mm de lluvia este viernes en Bogotá. Este fin de semana, sabado y domingo, las probabilidades de lluvia disminuyen para la capital, pero el lunes retoma el invierno en forma pic.twitter.com/iWDyvRY3tb— Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) April 18, 2026
“Han caído más de 20 mm de lluvia este viernes en Bogotá. Este fin de semana, sábado y domingo, las probabilidades de lluvia disminuyen para la capital, pero el lunes retoma el invierno en forma”, señaló Max Henríquez.
Por medio de las páginas del Ideam las personas pueden conocer los pronósticos del clima para la próxima semana.
La otra cara de la moneda
Por otra parte, el experto señala que en el caso de la Región Caribe se presenta una ausencia de lluvias marcada, lo cual ha generado una sensación térmica de hasta 36 grados centígrados.
Junto a esto, destaca que las lluvias no demoran, pero no se vislumbran para la próxima semana, en la cual Cartagena contará con sensaciones de gran calor.
“No está lloviendo aún en varios departamentos de la región Caribe, pero no demoran esas precipitaciones. Cartagena ha tenido sensación térmica de 35 a 36ºC. Un horno desesperante que aún no termina, porque no se ven lluvias en la semana próxima tampoco”, puntualiza el meteorólogo.
Recomendaciones para las personas en época de verano:
- Vigilar las fogatas que se realicen y asegurarse de apagarlas correctamente. Además, llevarlas a cabo en las zonas permitidas.
- Comunicarse con las autoridades ante cualquier emergencia y denunciar a las personas que realicen quemas o incendios de manera intencional.
- Seguir los reportes de las autoridades del país y estar alerta frente a cualquier advertencia.
- Evitar el uso de productos inflamables en zonas en las que se pueda causar una afectación a la fauna y flora.
- Cuidar el agua y evitar gastarla de manera indiscriminada.