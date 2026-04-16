El Ideam entrega el pronóstico del tiempo en el país para el fin de semana del 17 al 19 de abril de 2026

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó los próximos pronósticos del tiempo para este fin de semana, del viernes 17 al domingo 19 de abril de 2026.

La entidad comenta que durante estas fechas se presentarán las temperaturas máximas más altas en zonas puntuales del país. Adicionalmente, se espera una disminución gradual de las lluvias en amplias zonas ubicadas en las regiones Andina, Pacífica, sur del Caribe, además de sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

Pronóstico del tiempo para el viernes 17 de abril

Para este viernes 17 de abril, el Ideam estima una alta acumulación de lluvias dentro de distintos puntos del país, siendo las regiones que más presentarán estas concentraciones la Pacífica, Andina y Amazonía.

Pronóstico del tiempo viernes 17 de abril Foto: Ideam - API

En la región Pacífica, específicamente en el Chocó, se prevén precipitaciones fuertes a muy fuertes; en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño habrá precipitaciones moderadas a fuertes y de amplia cobertura.

Se registrarán lluvias generalizadas de mayor intensidad en la región Andina, principalmente en Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Huila y Cundinamarca. Boyacá presentará lluvias más dispersas.

En la región de Orinoquía se esperan lluvias moderadas a fuertes, mientras que la región de la Amazonía presentará precipitaciones intensas con una alta probabilidad de tormentas eléctricas.

En la región Caribe se estima un leve aumento de lluvias en el sur de la región, mientras que hacia el norte se registran intervalos secos. En San Andrés y Providencia se calculan lluvias aisladas en el día.

Pronóstico del tiempo para el sábado 18 de abril

En el pronóstico del tiempo para el sábado 18 de abril, el Ideam calcula que se mantendrán las lluvias en gran parte del país, aunque tendrán una intensidad menor. La región Pacífica se sostendrá en los niveles de precipitación de moderados a fuertes, sobre todo en Chocó, mientras que para el Valle del Cauca, Cauca y Nariño estarán en un nivel moderado, con presencia de eventos localmente fuertes.

Pronóstico del clima jueves 18 de abril Foto: Ideam - API

Para la Región Andina prevalecerán lluvias ligeras a moderadas, con mayores acumulados en Antioquia, Eje Cafetero, Tolima y Huila; se presentarán condiciones más dispersas en Cundinamarca y Boyacá.

En la región de la Orinoquía se registrarán lluvias moderadas, sobre todo en el occidente, mientras que la Amazonía presentará precipitaciones continuas, moderadas a localmente fuertes, con tormentas aisladas.

En la región del Caribe se presentarán principalmente condiciones secas, con algunas lluvias en el sur. En San Andrés y Providencia habrá lluvias aisladas de corta duración

Pronóstico del tiempo para el domingo 19 de abril

Para la última fecha registrada por el Ideam, la entidad espera una disminución adicional de las precipitaciones de lluvias, aunque esta se mantendrá en varios puntos del país.

Pronóstico del tiempo 19 de abril Foto: Ideam - API

La región Pacífica tendrá lluvias moderadas, con algunos eventos localmente fuertes en el Chocó; para Valle del Cauca, Cauca y Nariño estas serán más dispersas.

En la región Andina se registran lluvias ocasionales de un nivel ligero a moderado, principalmente en Antioquia, Eje Cafetero, Tolima y Huila, con eventos aislados en Cundinamarca y Boyacá.

En la Orinoquía se presentarán lluvias dispersas de intensidad ligera a moderada, mientras que en la Amazonía continuarán las precipitaciones entre moderadas y fuertes, con opciones de tormentas eléctricas.

En la región Caribe, predominan condiciones secas con lluvias aisladas en el sur de la región. En San Andrés y Providencia se esperan lluvias puntuales con una poca duración.

Recomendaciones por parte del Ideam

Recomendaciones ante deslizamientos:

Estar atentos al estado de las vías, especialmente en zonas con alerta roja.

Evitar transitar en áreas de alta pendiente y preferir desplazamientos diurnos.

Monitorear condiciones en días lluviosos y ubicarse en zonas seguras.

Informar a autoridades si se presentan deslizamientos en carreteras.

Consultar herramientas como Viajero Seguro (#767) y la web de Invías.

Ante tormentas eléctricas y vientos fuertes:

Buscar refugio seguro y evitar zonas abiertas o bajo árboles.

Suspender actividades al aire libre mientras se presentan tormentas.

Revisar y asegurar el estado de techos y estructuras.

Realizar labores de limpieza en techos, sumideros y canales bajantes.

Ante riesgo de incendios forestales: