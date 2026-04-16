¿Cuál es el país donde más llueve en el mundo? Tiene lloviznas casi todos los días del año

La lluvia es un elemento esencial para la vida en la Tierra, ya que regula el clima, alimenta los ecosistemas y garantiza el acceso al agua dulce. Aunque en otros mundos, como Venus o Titán, pueden caer precipitaciones de sustancias como ácido o metano, en nuestro planeta este fenómeno permite el desarrollo de la biodiversidad.

En este contexto, hay lugares donde las precipitaciones alcanzan niveles extraordinarios, convirtiéndolos en los más lluviosos del mundo.

En ese sentido, la Fundación Aquae, una organización sin ánimo de lucro creada en 2013 y enfocada en la sostenibilidad, la educación y la gestión responsable del agua, realizó un estudio en el que, a partir de diversos datos, determinó cuál es el país más lluvioso del mundo.

Con una extensión de 1.141.748 kilómetros cuadrados, Colombia se posiciona como el país donde más llueve. Según los datos recopilados, el territorio registra cerca de 3.240 mm de precipitación al año, superando a cualquier otro.

Mawsynram, en la India, es considerada frecuentemente la ciudad más lluviosa del mundo. Foto: Getty Images

Esta gran cantidad de lluvias se explica principalmente por su posición geográfica. Colombia se ubica en la Zona de Convergencia Intertropical, una franja de baja presión donde confluyen los vientos alisios del hemisferio norte y sur, lo que favorece la formación constante de nubes.

Además, esta condición contribuye a un clima mayormente cálido y relativamente uniforme. Otro factor clave es la presencia de la Cordillera de los Andes, que atraviesa el país y distribuye las lluvias de forma desigual según la región.

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No obstante, hay una zona que destaca por sus precipitaciones casi permanentes: Lloró, un municipio del departamento del Chocó, en el noroccidente del país, considerado uno de los lugares más lluviosos del mundo.Se estima que en esta región caen alrededor de 13.000 mm de lluvia al año.

Muy cerca de allí, en la capital departamental, Quibdó, también se registran niveles extremos, con un promedio cercano a 1.000 mm mensuales, es decir, unos 33 litros de agua al día.

La lluvia más larga registrada en la historia moderna ocurrió en Hawái, Estados Unidos, donde llovió ininterrumpidamente durante 881 días. Foto: Getty Images

Esta abundancia de lluvias ha favorecido el desarrollo de múltiples especies en el territorio. Según datos del Ministerio de Ambiente de Colombia, se estima que existen aproximadamente 80.000 especies registradas, de las cuales 8.537 son endémicas, incluidas 84 aves, 63 mamíferos y más de 6.200 plantas y líquenes.

Asimismo, las precipitaciones constantes permiten que el caudal de los ríos se mantenga relativamente estable durante todo el año. Esto ha facilitado el desarrollo de una amplia infraestructura para la generación de energía a través de centrales hidroeléctricas.

Otros países donde también se registran altos niveles de lluvia son Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Malasia, Brasil y India.

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