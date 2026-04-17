Clima en Bogotá para el viernes 17 de abril: Ideam advierte condición climática inestable

En medio de un panorama nacional caracterizado por alta nubosidad, lluvias en varias regiones del país y posibles tormentas eléctricas, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dio a conocer el pronóstico del clima para Bogotá, donde se anticipa una jornada con condiciones variables y presencia de precipitaciones en distintos momentos del día.

Pronóstico del clima para el viernes 17 de abril en Colombia: Ideam alerta posibles tormentas eléctricas

De acuerdo con la información, la mañana en la capital estará marcada por un cielo mayormente nublado, lo que dará paso a un ambiente fresco desde las primeras horas. En este periodo se prevé la ocurrencia de lluvias ligeras y dispersas, principalmente en sectores del sur y oeste de la ciudad.

Hay probabilidad de lluvias en Bogotá este viernes 17 de abril. Foto: Adobe Stock

Aunque no se espera que sean intensas, estas precipitaciones podrían presentarse de forma intermitente, por lo que no se descartan afectaciones puntuales en la movilidad y en las actividades cotidianas.

Hacia la tarde, el comportamiento del clima presentará variaciones en la nubosidad. Se espera que aumente la probabilidad de lluvias, las cuales podrían oscilar entre ligeras y moderadas dependiendo de la zona.

Estas precipitaciones serían sectorizadas, con mayor incidencia en el norte y el centro de Bogotá. Localidades como Suba, Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos y Santa Fe figuran entre las áreas donde es más probable que se registren estos eventos.

En este mismo periodo, la temperatura máxima estimada alcanzaría los 20 grados centigrados, manteniendo las condiciones frescas características de la ciudad.

Durante la noche, el panorama tenderá a mostrar una leve mejoría. Se prevé un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco en gran parte de la capital, lo que favorecería una disminución en la intensidad de las precipitaciones.

Es importante llevar sombrilla este viernes 17 de abril en Bogotá. Foto: Getty Images

Sin embargo, el IDEAM no descarta la posibilidad de lloviznas ocasionales en las primeras horas de la noche, aunque de manera débil y poco generalizada.

Reciente informe del Ideam alerta cuál sería el mes en el que hay un 90% de probabilidad de que llegue el fenómeno del Niño

Este comportamiento climático evidencia una jornada con cambios constantes, en la que la lluvia hará presencia principalmente en horas de la mañana y la tarde.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a la evolución del clima, tomar precauciones al momento de desplazarse y prever posibles afectaciones, especialmente en los periodos de mayor probabilidad de precipitaciones.