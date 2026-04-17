Pronóstico del clima para el viernes 17 de abril en Colombia: Ideam alerta posibles tormentas eléctricas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advirtió que en las próximas horas el país enfrentará un panorama marcado por alta nubosidad y lluvias persistentes en buena parte del territorio nacional.

Lluvias moderadas a fuertes afectarán gran parte de Colombia en las próximas 24 horas, según pronóstico nacional

Según el reporte, las precipitaciones se concentrarán especialmente en las regiones Pacífica, Andina, Orinoquia y Amazonia, donde se espera mayor intensidad y continuidad de estos fenómenos.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían presentarse con intensidad moderada a fuerte en múltiples zonas del país, incluso con la posibilidad de tormentas eléctricas en sectores específicos.

Colombia presentará lluvias en distintas zonas. Foto: Getty Images

Entre las áreas con mayor probabilidad de afectación se encuentran el sur de La Guajira, así como distintas zonas de los departamentos de Cesar y Magdalena. También se prevén condiciones similares en el sur de Bolívar y Sucre, además del oriente de Córdoba y regiones del Chocó.

En el suroccidente, departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Nariño estarán bajo la influencia de estas precipitaciones, mientras que en el nororiente se esperan lluvias en Norte de Santander y Santander.

Por su parte, en el centro del país, territorios como Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Boyacá y Cundinamarca también registrarían condiciones inestables durante la jornada.

Las regiones de la Orinoquia y la Amazonia tampoco serán ajenas a este comportamiento climático. En departamentos como Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas se anticipan precipitaciones que podrían alcanzar acumulados importantes, lo que incrementa el riesgo de afectaciones, especialmente en zonas rurales.

El informe también señala que los mayores volúmenes de lluvia se concentrarán en áreas estratégicas del territorio, como las cercanías de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, el golfo de Urabá, así como regiones como La Mojana y El Catatumbo.

A esto se suman los piedemontes Llanero y Amazónico y sectores marítimos del Caribe sur y el Pacífico colombiano, donde también se prevén acumulaciones significativas.

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En contraste, algunas zonas tendrán condiciones más estables. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en otros sectores del país, predominará el tiempo seco con cielos entre parcialmente nublados y mayormente despejados.

En algunas zonas como San Andrés el clima se tornará más estable durante la jornada Foto: Anadolu Agency via Getty Images

En cuanto a las principales ciudades, el comportamiento será el siguiente:

Barranquilla: Cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. Temperatura máxima cercana a los 33 °C.

Cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. Temperatura máxima cercana a los 33 °C. Bucaramanga: Alta nubosidad con probabilidad de lluvias moderadas a fuertes y posibles tormentas eléctricas. Temperatura máxima de 26 °C.

Alta nubosidad con probabilidad de lluvias moderadas a fuertes y posibles tormentas eléctricas. Temperatura máxima de 26 °C. Cali: Condiciones similares a Bucaramanga, con lluvias moderadas a fuertes y posibles tormentas eléctricas. Temperatura máxima de 29 °C.

Condiciones similares a Bucaramanga, con lluvias moderadas a fuertes y posibles tormentas eléctricas. Temperatura máxima de 29 °C. Cartagena: Cielo parcialmente nublado y tiempo seco predominante. Temperatura máxima de 33 °C.

Cielo parcialmente nublado y tiempo seco predominante. Temperatura máxima de 33 °C. Medellín: Nubosidad variable con lluvias entre ligeras y moderadas durante el día. Temperatura máxima de 27 °C.

Nubosidad variable con lluvias entre ligeras y moderadas durante el día. Temperatura máxima de 27 °C. Popayán: Alta probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas. Temperatura máxima de 22 °C.

Alta probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas. Temperatura máxima de 22 °C. Tunja: Cielo entre parcial y mayormente nublado con lluvias ligeras a moderadas. Temperatura máxima de 19 °C.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar medidas de prevención, especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, ante la continuidad de las lluvias en amplias regiones del país.