Un nuevo pronóstico meteorológico nacional anticipa un escenario de alta inestabilidad climática en Colombia durante las próximas 24 horas.

Ideam advierte aumento del riesgo de deslizamientos y condiciones hidrológicas en varias regiones del país

Se esperan lluvias de moderadas a fuertes en amplias zonas del territorio, especialmente en regiones clave como la Andina, Pacífica, Amazonía y Orinoquía

Fuertes lluvias afectarán la región Andina, Pacífica y Amazonía, con alertas por precipitaciones intensas en horas de la tarde y la noche en varias zonas del país.

De acuerdo con el pronóstico nacional, el panorama climático estará marcado por precipitaciones de intensidad moderada a fuerte.

Tendrá mayor incidencia en el centro y sur de la región Pacífica, la región Andina, el sur y oriente del Caribe, el piedemonte y el oriente de la Orinoquía, así como en gran parte de la Amazonía.

Las autoridades meteorológicas advierten que los mayores acumulados de lluvia se presentarán en horas de la tarde y la noche.

Esto podría generar incremento en el nivel de ríos, encharcamientos y posibles afectaciones en vías rurales y urbanas.

En la región Pacífica se esperan cielos entre parcial y mayormente nublados, con lluvias moderadas a localmente fuertes en departamentos como Chocó, Nariño, Cauca y el oriente del Valle del Cauca.

El pronóstico indica que los picos de mayor intensidad se concentrarán durante la tarde y la noche, una condición típica de alta humedad en esta zona del país.

La región Andina también será una de las más afectadas. Se prevén lluvias moderadas a fuertes en zonas de Antioquia, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila.

Las condiciones estarán acompañadas de cielos mayormente nublados, lo que podría impactar la movilidad y las actividades al aire libre en varias capitales intermedias y principales.

En la región Caribe, el panorama será más mixto. Aunque gran parte del día tendrá condiciones secas, se esperan lluvias moderadas a localmente fuertes en horas de la tarde y noche en el sur de Magdalena, Bolívar y Cesar, así como en la Sierra Nevada de Santa Marta.

En la Orinoquía se pronostican lluvias moderadas a fuertes en el piedemonte llanero y zonas aisladas de Vichada y Meta, principalmente en la tarde.

Por su parte, la Amazonía continuará con condiciones de alta pluviosidad, con lluvias entre moderadas y fuertes en departamentos como Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía, Caquetá y el oriente de Guaviare.

Barranquilla tendrá cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco y temperaturas cercanas a los 32 °C. Foto: Guillo González

Ciudades principales: Bogotá y el centro, bajo alerta por lluvias intermitentes

Aunque el pronóstico no incluye a Bogotá de forma directa en la lista de ciudades principales, la región Andina, donde se encuentra la capital, tendrá alta probabilidad de lluvias durante el día, especialmente en horas de la tarde y noche.

Pronóstico del clima en las principales ciudades del país