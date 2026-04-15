Ideam advierte aumento del riesgo de deslizamientos y condiciones hidrológicas en varias regiones del país

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en su más reciente boletín, emitió una alerta ante el incremento de condiciones hidrológicas que ocurren en distintos puntos del país.

La entidad comenta que, tras las constantes lluvias que se han registrado en varios puntos del territorio nacional, se realiza una alta vigilancia sobre posibles inundaciones, movimientos en masa y crecientes súbitas en distintas regiones de Colombia.

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Dentro del pronóstico de precipitaciones para las próximas 24 horas, el Ideam informa que se esperan acumulados de lluvias entre moderados a fuertes en el país. Los mayores puntos de incidencia durante esta fecha se verán concentrados en el norte y sur del Pacífico; región Andina; sur del Caribe; piedemonte y occidente de la Orinoquía.

Adicionalmente, la entidad comenta que las alertas por probabilidad de crecientes súbitas y/o inundaciones en el país han registrado un total de 213 alertas; 36 de ellas en nivel de alerta rojo, siendo la región del Caribe la que ha presentado mayores casos con 18.

Estas son las principales alertas hidrológicas de las regiones

Región Caribe y noroccidente del país

El Ideam informa el registro de alta probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Atrato y sus afluentes, además de los ríos del Urabá antioqueño y chocoano, en donde se incluyen los ríos Sucio, Truandó, Salaquí, Tanela y León.

Adicionalmente, se reportan eventos de desbordamiento e inundaciones en los municipios de Antioquia y Chocó, junto con afectaciones por crecientes en los ríos Carepa y Apartadó.

En Córdoba se mantiene la alerta por incrementos súbitos de nivel en la cuenca media y baja del río Sinú.

Región nororiental

En Norte de Santander se han presentado recientemente inundaciones derivadas del desbordamiento del río Zulia, mientras que aún persiste el riesgo de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Tibú, Sardinata, Zulia y Pamplonita.

Región Pacífica

Se registran alertas por incrementos en los niveles de los ríos San Juan y sus principales afluentes (Iró, Condoto, Sipí, etc.), que presentan una posibilidad de afectar a los municipios del Chocó y Valle del Cauca.

Región Andina y Magdalena - Cauca

Se presentan alertas en los ríos Coello (Tolima), Lebrija (Santander), La Vieja (Eje Cafetero) y Otún (Risaralda), junto con múltiples afluentes en el Magdalena medio.

Asimismo, fueron registrados casos de inundaciones relacionadas con el ingreso de agua del río Cauca que afectan la región de La Mojana.

También se han registrado hechos de avenidas torrenciales en Antioquia y desbordamientos en el Quindío.

Región Orinoquía

Se previene la probabilidad de crecientes súbitas en tributarios del río Meta, específicamente en sectores de Cundinamarca y Meta

Bogotá

En la capital del país, el Ideam pronostica constantes lluvias durante el restante de la semana, siendo de mayor intensidad las fechas entre el 15 y el 17 de abril, generando incrementos en niveles de quebradas urbanas en varios sectores de Bogotá.

Incremento del riesgo por deslizamientos en Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advirtió que, dentro de las últimas horas, se ha reportado un aumento alto ante las amenazas por deslizamientos de tierra en Colombia.

Varios municipios vieron sus niveles de alerta aumentar del 432 al 632 (incremento del 46,3%). A día de hoy, 104 del país se mantienen en alerta roja; 273 en alerta naranja y 255 en alerta amarilla.

Los mayores puntos de concentración de deslizamiento se presentan en las regiones Andina y Pacífica, específicamente en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Nariño, Cauca, Tolima y Norte de Santander.

Recomendaciones por parte del Ideam ante los riesgos por condiciones hidrológicas

El Ideam realiza una serie de recomendaciones hacia los ciudadanos, comunidades y organizaciones o entidades de primeros auxilios en temas de gestión del riesgo.

La entidad aconseja siempre evitar zonas de riesgo, sobre todo cerca de laderas y riberas inestables, escuchar las indicaciones de las autoridades locales, mantenerse atentos a las condiciones de los niveles en ríos y quebradas y revisar constantemente los boletines oficiales del Ideam.