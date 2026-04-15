Ideam informa cómo estará el clima en Medellín este miércoles, 15 de abril: esto dice el último informe

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló el último informe sobre las condiciones climatológicas que se tendrán en el país durante este miércoles, 15 de abril.

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Para la ciudad de Medellín, la institución estimó que habrá un cielo parcialmente cubierto, pero que no se tendrán lloviznas en horas de la mañana.

Sin embargo, para la tarde y la noche la situación será totalmente distinta, se prevé el mismo cielo pero acompañado de posibles lluvias.

En el caso del departamento de Antioquia, el Ideam precisó que se esperan lluvias que vayan de moderadas a fuertes con cielos de parcial a mayormente nublados en el centro, occidente y oriente.

Imagen referencia del clima. Foto: Getty Images

Este mismo panorama se tendrá en otros sitios de la región Andina como por ejemplo Santander, Caldas, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila.

De esta forma, no se descarta que este miércoles se presente la misma situación que se ha venido dando en los últimos días, cuando han caído fuertes aguaceros que han generados varias emergencias en la capital de antioqueña.

Por lo mismo, se ha hecho un llamado a los ciudadanos para que extremen las medidas de seguridad y se disminuya el riesgo de cualquier emergencia que se pueda presentar.

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De hecho, el Ideam hizo una serie de recomendaciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales:

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Imagen referencia del clima. Foto: Getty Images

Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

Además, la Alcaldía de Medellín también pidió evitar arrojar basuras a las quebradas o construir al borde de las mismas, así como recoger las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes, ya que esto evitará procesos erosivos y de saturación del suelo.