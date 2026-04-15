Estas son las localidades de Bogotá que más se inundan en temporada de lluvias

Una de las problemáticas más recurrentes en los últimos años en Bogotá está relacionada con la temporada de lluvias, la cual impacta de manera directa la movilidad en la ciudad, generando inundaciones en varios puntos, afectando a los vehículos que transitan diariamente por las distintas vías del distrito.

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La capital ha hecho parte, históricamente, de grandes cantidades de lluvias que han provocado inundaciones y emergencias, registrando cuáles son las localidades que afrontan mayores dificultades.

Localidades con mayores índices de encharcamiento y emergencias en Bogotá

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), en información otorgada a Revista Semana, con base en los registros más recientes correspondientes a 2025, las localidades que presentaron, de mayor a menor, los mayores casos de encharcamiento y emergencias en Bogotá son las siguientes: Usaquén, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Chapinero, Fontibón, Teusaquillo y Kennedy.

La entidad ha señalado que las zonas más propensas en la capital para presentar casos de inundaciones se concentran en puntos del occidente de la ciudad, ya que estas corresponden a una zona plana con poca pendiente y una baja capacidad para poder evacuar caudales.

Principales factores de inundaciones en Bogotá

El Idiger destaca que las principales causas que provocan estos eventos de inundaciones en Bogotá ocurren por fallas funcionales del sistema de drenaje, además de fenómenos climáticos de fuertes precipitaciones, entre ellos, la temporada de lluvias. La entidad destaca que anualmente la precipitación media anual en la capital es de 840 milímetros (mm).

Otra característica observada es en la zona urbana del Distrito, ya que presenta una variación espacial de lluvia significativa que presenta precipitaciones medias que van desde, aproximadamente, los 600 mm en zonas más secas de la ciudad hasta los 1430 mm aproximados en zonas de mayor precipitación de lluvia.

Asimismo, la entidad reitera los periodos establecidos, de acuerdo con los registros otorgados por el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Cambio (SIRE), donde ocurren los mayores casos de inundaciones y emergencias de lluvia en Bogotá.

Las dos temporadas de lluvia en Bogotá se presentan entre los meses de marzo a mayo y de octubre a noviembre e inicios de diciembre.

El SIRE, adicionalmente, ha sido la entidad encargada de registrar los eventos asociados al fenómeno de inundaciones y emergencias de lluvia en la capital de Colombia. Donde, de acuerdo a su registro entre los años 2001 a 2021, se presentaron los mayores casos de emergencia en el 2011, superando más de los 1800 eventos reportados.

Cabe resaltar que durante este periodo ocurría el fuerte fenómeno de La Niña que no solo afectó gravemente a la capital, sino al país entero. Siendo las localidades de Suba, Usaquén, Kennedy y Engativá las que presentaron mayores afectaciones.

Recomendaciones ante estos casos

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha emitido una serie de recomendaciones para los ciudadanos de la ciudad para poder prevenir casos de inundación desde el hogar: