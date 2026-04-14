Una inversión de $30.000 millones busca anticiparse a emergencias por lluvias en zonas críticas de Cundinamarca, con obras hidráulicas y de contención en territorios históricamente vulnerables.

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Obras en 11 municipios buscan frenar emergencias recurrentes por inundaciones y deslizamientos

Un plan de inversión por cerca de 30.000 millones de pesos busca contener una de las amenazas más recurrentes en Cundinamarca: las inundaciones y los deslizamientos.

Estos eventos cada temporada de lluvias ponen en riesgo a miles de familias y afectan la infraestructura regional.

Según informó El Tiempo, el convenio, liderado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Gobernación, prioriza 11 municipios estratégico.

Esos se en cuentran a lo largo de la cuenca del río Bogotá: Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá, Subachoque, Zipaquirá, Cota, La Mesa, Anapoima, El Colegio y San Antonio del Tequendama.

La intervención responde a una realidad diferenciada en el territorio.

En la Sabana de Bogotá, donde se ubican municipios como Chía, Cajicá, Sopó o Zipaquirá, el principal desafío son las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Bogotá y la insuficiencia de los sistemas de drenaje.

Allí, las obras estarán enfocadas en la adecuación hidráulica de canales, ampliación de cauces y recuperación de rondas hídricas.

En contraste, en zonas de la cuenca media como La Mesa, Anapoima, El Colegio y San Antonio del Tequendama, el riesgo está marcado por la inestabilidad del terreno y los deslizamientos, especialmente en temporadas de lluvias intensas.

Por esto, en estos municipios, las intervenciones se concentrarán en la estabilización de taludes, construcción de obras de contención y manejo de aguas lluvias.

#AguaceroTorrencial | Granizo e inundaciones esta tarde en #Bogotá tras el fuerte aguacero. Incluso la emergencia se extendió hasta Cajicá y Zipaquirá, #Cundinamarca. pic.twitter.com/48im8sOu9C — Periodismo Público (@periodispublico) March 9, 2026

Prevención del riesgo: la clave del plan para evitar emergencias por lluvias en Cundinamarca

Más allá de las obras puntuales, el proyecto busca anticiparse a emergencias que se repiten cada año en puntos críticos ya identificados.

La apuesta institucional es reducir el impacto de las lluvias antes de que se traduzcan en evacuaciones, pérdidas materiales o interrupciones en la movilidad.

En un contexto de precipitaciones cada vez más intensas, esta inversión se convierte en una medida clave para mitigar riesgos estructurales en la cuenca del río Bogotá, una de las más presionadas del país.

El desafío, advierten expertos, no solo está en ejecutar las obras, sino en garantizar su mantenimiento y articularlas con una adecuada planificación del territorio.

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Más allá de las obras puntuales, el proyecto marca un giro en la forma de enfrentar el riesgo: pasar de reaccionar ante emergencias a anticiparlas.

La apuesta es intervenir zonas que históricamente han registrado afectaciones, evitando pérdidas humanas, daños en viviendas y colapsos en la infraestructura vial.