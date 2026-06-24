Expedición científica en una remota montaña permitió descubrir un extraño animal desaparecido durante más de 60 años

Aunque gran parte del planeta ya ha sido explorada, los científicos creen que aún existen miles, e incluso millones, de especies desconocidas para la ciencia. Desde las profundidades oceánicas hasta las selvas más remotas, las expediciones científicas continúan revelando formas de vida sorprendentes que amplían el conocimiento sobre la biodiversidad de la Tierra.

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Cada año, equipos de biólogos, ecólogos y especialistas en conservación se adentran en algunos de los ecosistemas más inaccesibles del mundo con el objetivo de identificar nuevas especies y comprender mejor el funcionamiento de los entornos naturales. Estas investigaciones no solo permiten documentar animales y plantas desconocidos, sino también obtener información clave para su conservación.

Uno de los hallazgos más destacados de los últimos años fue el redescubrimiento del equidna de pico largo de Attenborough. Un reporte de la Universidad de Oxford, publicado en noviembre de 2023, confirmó que esta especie volvió a ser registrada después de más de 60 años sin avistamientos en las remotas montañas Cyclops, en Papúa, Indonesia.

El hallazgo fue posible gracias a cámaras trampa instaladas por un equipo de investigadores que pasó semanas explorando la región. El animal, nombrado en honor al naturalista David Attenborough, pertenece al grupo de los monotremas, mamíferos que ponen huevos y cuya línea evolutiva se separó de la del resto de los mamíferos hace cerca de 200 millones de años.

Esta especie fue encontrada nuevamente en las montañas Cyclops, en Papúa, Indonesia. Foto: Getty Images

Considerado una de las cinco especies de monotremas que aún sobreviven en el planeta y catalogado en peligro crítico de extinción, el equidna fue fotografiado por primera vez tras años de planificación y trabajo conjunto con comunidades locales.

La expedición se desarrolló en condiciones extremas. Los investigadores enfrentaron terremotos, malaria, lesiones, sanguijuelas, enjambres de mosquitos y la presencia constante de animales venenosos. Pese a ello, destacaron la colaboración del equipo y la riqueza natural de este ecosistema prácticamente inexplorado.

El redescubrimiento busca impulsar los esfuerzos de conservación en las montañas Cyclops y proteger la biodiversidad única de Papúa. Además, se recolectaron numerosas muestras biológicas y más de 75 kilogramos de rocas destinadas a estudios geológicos.

El equidna de pico largo de Attenborough pertenece al reducido grupo de los monotremas, mamíferos que ponen huevos. Foto: Tomada de Universidad de Oxford- Expedición Cyclops.

Los trabajos también incluyeron un amplio inventario biológico de la región que arrojó resultados sorprendentes. Entre ellos figuran decenas de posibles nuevas especies de insectos, el redescubrimiento del mielero de Mayr —considerado desaparecido desde 2008—, un nuevo género de camarón terrestre y arborícola, y varias especies desconocidas de animales subterráneos halladas en un sistema de cuevas inexplorado.