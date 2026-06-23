Hallazgo histórico en el Caribe: descubren barcos hundidos en el fondo del mar que revelan secretos de los piratas

Un nuevo capítulo de la historia de la piratería en el Caribe ha salido del fondo marino de las Bahamas. Un equipo internacional de exploradores confirmó el hallazgo de los restos de seis barcos hundidos, vinculados a la conocida época dorada de los piratas en esta región.

Estos descubrimientos se realizaron en aguas cercanas a la isla de Nueva Providencia y corresponden a un periodo que abarca desde finales del siglo XVII hasta las primeras décadas del XVIII. En esos años, el Caribe era escenario frecuente de saqueos, enfrentamientos navales y actividad pirata.

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La organización Wreck Watch, especializada en la investigación de naufragios históricos, dio a conocer los resultados de una reciente expedición a través de su portal oficial. En el informe se detallan los hallazgos realizados en el fondo marino del Caribe, donde se recuperaron restos de embarcaciones de gran valor histórico.

El descubrimiento fue posible gracias a un permiso especial otorgado por el Gobierno de Bahamas, que permitió el acceso a zonas submarinas previamente restringidas. El equipo destacó que estos son los primeros barcos localizados de una época en la que Nasáu, en la isla de Nueva Providencia, funcionaba como un importante refugio de piratas como Barbanegra, Henry Avery, Calico Jack Rackham y Anne Bonny.

Un nuevo capítulo de la historia de la piratería en el Caribe ha salido del fondo marino de las Bahamas. Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

Entre los hallazgos más llamativos de la expedición, los arqueólogos destacaron la presencia de cañones giratorios, armas ligeras montadas sobre pivotes que los piratas utilizaban para causar gran impacto durante los enfrentamientos en cubierta. Estos artefactos, junto con un cañón de hierro, un conjunto de 25 balas de mosquete de plomo y una piedra para afilar espadas, dejando en evidencia la constante preparación para el combate en los abordajes.

El fundador de Wreck Watch, Sean Kingsley, explicó que los piratas del Caribe operaban al margen de los acuerdos de paz entre España e Inglaterra, creados para proteger el comercio marítimo en el Atlántico. Con amplia experiencia en la exploración de naufragios, recordó además que en 1703 las autoridades españolas destruyeron Nasáu al considerar que se había convertido en un centro clave de la piratería.

Ilustración de un barco hundido en aguas profundas. Foto: Anadolu via Getty Images

Estos descubrimientos fueron realizados por un equipo internacional de arqueólogos y cineastas pertenecientes a la Expedición de Piratas de New Providence, una iniciativa enfocada en la investigación, la educación y el turismo en las Bahamas, junto a Wreckwatch TV.

El trabajo de la expedición fue documentado en el primer episodio de la miniserie Mystery of the Pirate King’s Treasure, estrenada recientemente, y será incluido en la próxima edición de la revista Wreckwatch.