Los agüeros menos conocidos que se hacen en Colombia para recibir el Año Nuevo

Estos son algunos rituales poco conocidos, pero practicados con fervor, que sobreviven en algunos pueblos del país cada 31 de diciembre.

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 10:19 p. m.
En pueblos pequeños y zonas rurales, sobreviven agüeros que rara vez se cuentan fuera del círculo familiar.
En pueblos pequeños y zonas rurales, sobreviven agüeros que rara vez se cuentan fuera del círculo familiar. Foto: Getty Images

En Colombia, el año no solo se despide con pólvora y brindis. En pueblos pequeños y zonas rurales, sobreviven agüeros que rara vez se cuentan fuera del círculo familiar. No aparecen en listas virales ni en manuales de supersticiones, pero siguen practicándose con una convicción silenciosa que mezcla miedo, esperanza y tradición.

Año Nuevo
La cebolla debe cortarse en cuatro partes iguales y colocarse en un plato sin sal. Foto: Getty Images

En algunos corregimientos de Santander y Norte de Santander, por ejemplo, se mantiene el ritual de dormir con una cebolla partida bajo la cama la noche del 31. La cebolla debe cortarse en cuatro partes iguales y colocarse en un plato sin sal.

Al amanecer, si alguna pieza aparece oscurecida, se interpreta como advertencia de enfermedad o traición durante el nuevo año. Por esa razón, el plato se desecha lejos de la casa y nunca se lava en el mismo lugar donde se cortó la cebolla.

Si la cuerda se rompe sola durante la noche, se considera un presagio de dificultades económicas.
Según la creencia, esto “amarra” la comida y evita la escasez. Foto: Getty Images

En zonas rurales del Meta y Casanare, algunos hogares practican el agüero de atar una cuerda roja alrededor del fogón antes de la medianoche. La cuerda no puede tocar el suelo y debe retirarse solo después del primer desayuno del 1 de enero. Según la creencia, esto “amarra” la comida y evita la escasez. Si la cuerda se rompe sola durante la noche, se considera un presagio de dificultades económicas.

Vehículos

Tecnología

Cómo

Algunos incluso afirman que los espejos abiertos atraen malas noticias o pérdidas repentinas.
La creencia sostiene que reflejarse justo al cambiar el año permite que “el pasado se quede pegado” al cuerpo. Foto: Getty Images

En pueblos del sur de Bolívar, persiste una costumbre inquietante: no mirarse en espejos durante la última hora del año. Las familias cubren los espejos con telas oscuras desde las 11:00 p. m. hasta el amanecer. La creencia sostiene que reflejarse justo al cambiar el año permite que “el pasado se quede pegado” al cuerpo. Algunos incluso afirman que los espejos abiertos atraen malas noticias o pérdidas repentinas.

Forzarla es visto como desafiar la suerte.
La hoja debe caerse sola mientras se baila o camina. Si permanece atada después de las 12, se interpreta como un año de estancamiento. Foto: Getty Images

Menos conocido aún es el agüero que se practica en sectores rurales de Nariño: amarrarse una hoja de plátano al tobillo izquierdo minutos antes de medianoche.

La hoja debe caerse sola mientras se baila o camina. Si permanece atada después de las 12, se interpreta como un año de estancamiento. Por eso, nadie la retira con las manos. Forzarla es visto como desafiar la suerte.

La primera palabra del año solo se pronuncia después de beber agua.
Se cree que el silencio permite “escuchar” lo que trae el nuevo ciclo y evita discusiones familiares en los meses siguientes. Foto: Getty Images

En algunos municipios del Magdalena Medio, las personas realizan el ritual de guardar silencio absoluto durante las campanadas. No se abrazan, no brindan, no hablan. La primera palabra del año solo se pronuncia después de beber agua. Se cree que el silencio permite “escuchar” lo que trae el nuevo ciclo y evita discusiones familiares en los meses siguientes.

Quemar sal gruesa en una cuchara metálica justo después de la medianoche.
La sal debe chispear y cambiar de color. Si se vuelve negra rápidamente, se interpreta como liberación de cargas negativas. La cuchara no vuelve a usarse durante todo enero. Foto: Getty Images

En veredas del Cauca, se conserva un agüero poco conocido: quemar sal gruesa en una cuchara metálica justo después de la medianoche. La sal debe chispear y cambiar de color. Si se vuelve negra rápidamente, se interpreta como liberación de cargas negativas. La cuchara no vuelve a usarse durante todo enero.

El gesto simboliza soltar palabras no dichas, rencores y promesas incumplidas.
Algunas familias afrodescendientes realizan un ritual íntimo y casi secreto: esconder una piedra pequeña en la boca durante los últimos segundos del año. Foto: Getty Images

En el Pacífico colombiano, algunas familias afrodescendientes realizan un ritual íntimo y casi secreto: esconder una piedra pequeña en la boca durante los últimos segundos del año. No se traga ni se muerde. Al dar las 12, se escupe la piedra en tierra. El gesto simboliza soltar palabras no dichas, rencores y promesas incumplidas.

Estos agüeros, tan auténticos como profundamente simbólicos, muestran que en Colombia el fin de año no siempre se celebra con brindis y abrazos. En muchos lugares, esta etapa se enfrenta con gestos mínimos, silencios y actos diversos que buscan influir lo único que no se puede controlar: lo que viene.

