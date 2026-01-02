Nación

Avianca sorprendió con premio a familia que salió a la calle a correr con un avión de cartón en Año Nuevo: video es viral

La aerolínea respondió a un audiovisual que le está dando la vuelta a las redes sociales por la creatividad de la familia.

Redacción Nación
2 de enero de 2026, 5:24 p. m.
Familia salió a correr con un avión de cartón el 1 de enero
Familia salió a correr con un avión de cartón el 1 de enero Foto: TikTok: @ne230_ ne230_

Una familia en Cali se volvió viral después de que en la madrugada del pasado jueves, 1 de enero, llevaran un tradicional agüero a otro nivel y esto les diera un inesperado premio.

Todo inició con un video que fue publicado en una cuenta de TikTok y en el que se observa como los protagonistas salieron a correr por la calle para pedir un 2026 con viajes, pero en vez de una maleta, se metieron debajo de un avión de cartón que tenía en la mitad el nombre de Avianca.

La aerolínea respondió al video de la familia en redes sociales. Foto: Cortesía Avianca

Colombia es mucho ambiente para perderse un Año Nuevo”, decía el audiovisual, que rápidamente se volvió viral y alcanzó más de 400.000 ‘me gusta’ y más de 3.000 comentarios.

El video llegó hasta la aerolínea Avianca, una de las más importantes, que no dudó en premiar el esfuerzo que hizo la familia. La compañía respondió en uno de los comentarios y confirmó que les hará cumplir el sueño: los llevará a volar.

Avianca anuncia nuevo cambio a partir del 13 de enero: esto se sabe

