Avianca sorprendió con premio a familia que salió a la calle a correr con un avión de cartón en Año Nuevo: video es viral

Una familia en Cali se volvió viral después de que en la madrugada del pasado jueves, 1 de enero, llevaran un tradicional agüero a otro nivel y esto les diera un inesperado premio.

Todo inició con un video que fue publicado en una cuenta de TikTok y en el que se observa como los protagonistas salieron a correr por la calle para pedir un 2026 con viajes, pero en vez de una maleta, se metieron debajo de un avión de cartón que tenía en la mitad el nombre de Avianca.

La aerolínea respondió al video de la familia en redes sociales. Foto: Cortesía Avianca

“Colombia es mucho ambiente para perderse un Año Nuevo”, decía el audiovisual, que rápidamente se volvió viral y alcanzó más de 400.000 ‘me gusta’ y más de 3.000 comentarios.

El video llegó hasta la aerolínea Avianca, una de las más importantes, que no dudó en premiar el esfuerzo que hizo la familia. La compañía respondió en uno de los comentarios y confirmó que les hará cumplir el sueño: los llevará a volar.

“Este avión ya le está dando la vuelta al mundo y nosotros estamos buscando a su tripulación”, dijo por medio de su cuenta oficial de TikTok.

Avianca fue más allá y anunció que les regalaría un vuelo gratis, incluso ya les dio la fecha en la que se deben presentar en la terminal aérea.

“¡A la familia que creativamente manifestó un 2026 con nosotros, le tenemos un reto! Los esperamos el 6 de enero en el aeropuerto de su ciudad. No olviden llevar el avión y las ganas de volar", agregó.

El mensaje de la aerolínea no pasó desapercibido y la familia, por medio de la misma cuenta de TikTok, respondió confirmando que estarán ese día en el aeropuerto para disfrutar de lo que se ganaron por su creatividad.

“Aceptamos el reto. Somos de Cali y nos vemos este 6 de enero en el aeropuerto con el avión listo para despegar”, fue la respuesta.

Por ahora, resta esperar a que llegue ese 6 de enero y ver a estas personas disfrutando de su regalo.